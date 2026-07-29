Đề xuất giao tỉnh quyết định chuyển nhượng dự án BĐS thay Thủ tướng

Bộ Xây dựng đề xuất chuyển thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản từ Thủ tướng sang UBND cấp tỉnh trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản.

Bộ Xây dựng đề xuất phân cấp mạnh hơn trong quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản, trong đó giao UBND cấp tỉnh quyết định chuyển nhượng dự án và cắt giảm nhiều thủ tục. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Chiều 29/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết dự thảo gồm 10 chương, 62 điều, giảm 21 điều so với luật hiện hành.

Một trong những điểm đáng chú ý là định hướng phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, UBND cấp tỉnh sẽ được giao quyết định việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, thay vì thuộc thẩm quyền của Thủ tướng như hiện nay.

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật nhưng đề nghị làm rõ cơ sở thực tiễn và đánh giá đầy đủ tác động của một số chính sách mới.

Với đề xuất phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định chuyển nhượng dự án, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ trường hợp phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định chuyển nhượng dự án đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo ông Phan Văn Mãi, các dự án này có thể có tính chất liên tỉnh, có yếu tố quốc phòng, an ninh, nghĩa vụ tài chính lớn hoặc cơ chế đặc thù cần ý kiến hay quyết định của cơ quan Trung ương.

Cùng với nội dung phân cấp, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh. Dự thảo bỏ quy định về thủ tục thông báo trước khi bán hoặc cho thuê mua phần diện tích sàn xây dựng hình thành trong tương lai.

Ngoài ra, 6 nhóm điều kiện kinh doanh được đề xuất đơn giản hóa, gồm điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; bất động sản có sẵn hoặc hình thành trong tương lai; chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng; chuyển nhượng dự án và các dịch vụ bất động sản.

Về thủ tục hành chính, dự thảo đề xuất cắt giảm 4 trong tổng số 12 thủ tục. Trong đó có thủ tục đăng ký quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cùng 3 thủ tục liên quan đến cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Ba thủ tục về cấp mới và cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cũng được đề xuất đơn giản hóa.

Dự thảo luật đồng thời bổ sung một số quy định mới như quy trình giao dịch bất động sản; quy định về hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai thông qua việc chuyển hoặc phong tỏa tài khoản; mở rộng các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản được phép chuyển nhượng.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến để hoàn thiện hồ sơ dự luật.