Trung Quốc ráo riết xây trung tâm dữ liệu AI

Bất chấp quan ngại về nguy cơ dư thừa công suất, các địa phương tại Trung Quốc đang ráo riết đầu tư hàng chục tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu AI nhằm giành lợi thế trong cuộc đua

Trung Quốc đang xúc tiến việc xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu để chạy đua với Mỹ. Ảnh: SCMP.

SCMP ghi nhận rằng trong khi các dự án hạ tầng tính toán tại Mỹ liên tục gặp trở ngại do lo ngại quá tải lưới điện và ô nhiễm môi trường, giới chức địa phương tại Trung Quốc lại đang ráo riết mở đường đón nhận các trung tâm dữ liệu AI với quy mô đầu tư khổng lồ.

Đáng chú ý, cuộc đua này không còn là đặc quyền của các siêu đô thị như Thượng Hải hay Thâm Quyến, mà đã lan rộng về tận các vùng nông thôn và thị trấn nhỏ.

Tại thị trấn ven biển Sa Điền thuộc thành phố Đông Quản (tỉnh Quảng Đông), chính quyền địa phương vừa công bố kế hoạch chi 100 tỷ nhân dân tệ (khoảng 14,7 tỷ USD ) để biến một hòn đảo hoang sơ rộng 3.600 ha thành công viên dữ liệu và tính toán vào năm 2030.

Tương tự, huyện Gia Thiện (tỉnh Chiết Giang) - một địa phương ít tên tuổi giáp ranh Thượng Hải - đã đưa vào vận hành giai đoạn một của trung tâm dữ liệu AI trị giá 5 tỷ nhân dân tệ ( 740 triệu USD ) với năng lực tính toán 15.000 petaflop/giây.

Cơ sở được thiết kế để huấn luyện các mô hình AI thế hệ mới cũng như phát triển dược phẩm này giúp Gia Thiện nhanh chóng trở thành cụm tính toán trọng điểm khi quy tụ cả Căn cứ Tính toán Thông minh Đồng bằng sông Dương Tử của Alibaba và trung tâm dữ liệu của China Telecom.

Trả lời báo Zhejiang Daily, đại diện chính quyền địa phương chia sẻ: “Trước đây, các cụm sức mạnh tính toán ở quy mô này chỉ có thể xuất hiện tại các đô thị hàng đầu như Thượng Hải hay Thâm Quyến... Giờ đây, Gia Thiện đang sở hữu một cụm tính toán ngày càng phát triển”.

Làn sóng đầu tư tiếp tục bùng nổ tại nhiều địa phương khác trên toàn quốc. Thành phố Dương Châu (tỉnh Giang Tô) đã khởi công công viên tính toán siêu lớn trị giá 60 tỷ nhân dân tệ ( 8,86 tỷ USD ) với sự hậu thuẫn của Tencent và China Telecom. Tại các khu vực miền Trung và miền Tây như Hồ Nam, Tân Cương hay Ô Lan Sát Bố (Nội Mông), những dự án tính toán trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ cũng liên tục mọc lên.

Tuy nhiên, tốc độ xây dựng thần tốc này đang làm dấy lên nhiều quan ngại về những khoản đầu tư thiếu tính toán kỹ lưỡng do lãnh đạo địa phương bị chi phối bởi các chỉ tiêu thành tích.

Ông Tang Dajie, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Trung Quốc, cảnh báo: “AI đang là câu cửa miệng của mọi người, vì vậy việc lao đầu vào các dự án liên quan gần như là điều tất yếu”.

Đánh giá về sự khác biệt giữa hai quốc gia, ông nhấn mạnh thêm: “Nếu tại Mỹ, làn sóng xây dựng do các tập đoàn công nghệ chủ động thúc đẩy và chịu sự giám sát chặt chẽ từ chính quyền, thì tại Trung Quốc, nhiều dự án lại do chính các địa phương đề xuất".

Thực tế tại Mỹ cho thấy các bang như New York, Virginia hay Ohio đang thắt chặt cấp phép hoặc thu hồi chính sách ưu đãi do lo ngại về an ninh lưới điện và mục tiêu giảm phát thải carbon.

Mặc dù vậy, giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc vẫn sở hữu lợi thế nhờ chiến lược điều phối cấp quốc gia "Đông dữ liệu, Tây tính toán" khởi xướng từ năm 2022, giúp chuyển bớt các tác vụ tính toán phức tạp từ vùng duyên hải đông dân sang các tỉnh miền Tây giàu tài nguyên năng lượng và chi phí mặt bằng thấp.

Đứng ở góc độ cạnh tranh quốc tế, ông Xu Jingbin từ Viện Nghiên cứu Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Chiết Giang khẳng định lợi thế bứt phá của đại lục: “Khi AI tạo sinh bùng nổ, nhu cầu về sức mạnh tính toán đang tăng theo cấp số nhân. Bất kỳ ai kiểm soát được sức mạnh tính toán hiệu năng cao với chi phí thấp đều nắm giữ lợi thế lớn. Điều này đúng với cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các quốc gia”.

Chuyên gia này nhấn mạnh thêm Trung Quốc thường có sự cộng hưởng, từ khâu đưa ra quyết định đến thực thi, cũng như sự kết hợp giữa các địa phương và các công ty công nghệ. Đây là điều mà nước Mỹ hiện vẫn còn thiếu.