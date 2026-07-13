Kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 4,5% trong quý II, thấp hơn quý trước, khi nhu cầu nội địa suy yếu dù xuất khẩu vẫn là động lực chính của nền kinh tế.

Xuất khẩu giữ nhịp tăng trưởng nhưng kinh tế Trung Quốc vẫn được dự báo giảm tốc trong quý II. Ảnh: Reuters.

Nền kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng chậm lại trong quý II khi nhu cầu trong nước suy yếu, dù xuất khẩu vẫn khả quan. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng Bắc Kinh sẽ tung thêm các biện pháp hỗ trợ để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm.



Theo khảo sát của Reuters với 54 chuyên gia kinh tế, GDP Trung Quốc trong quý II được dự báo tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 5% của quý I. Con số này cũng thấp hơn dự báo tăng 4,7% trong khảo sát hồi tháng 4 và nằm ở ngưỡng thấp của mục tiêu tăng trưởng 4,5-5% mà chính phủ Trung Quốc đặt ra cho cả năm.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs nhận định tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang trở nên mất cân bằng hơn khi xuất khẩu tiếp tục là động lực chính, trong khi nhu cầu nội địa suy yếu đáng kể.

Theo Goldman Sachs, tăng trưởng xuất khẩu chưa đủ để cải thiện rõ rệt thị trường lao động cũng như lợi nhuận doanh nghiệp, khiến tác động lan tỏa sang nền kinh tế trong nước còn hạn chế.

Reuters cho biết Trung Quốc đang đối mặt tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu. Sản lượng công nghiệp tiếp tục tăng nhờ xuất khẩu, đặc biệt ở các ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi tiêu dùng và đầu tư tư nhân vẫn chịu sức ép từ cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài.

Dữ liệu xuất khẩu tháng 6 dự kiến công bố ngày 15/7 được dự báo vẫn tăng trưởng tích cực, dù chậm hơn tháng trước. Các doanh nghiệp đã đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ trước nguy cơ áp thêm thuế quan, đồng thời hưởng lợi từ nhu cầu liên quan đến AI và chiến lược cạnh tranh về giá.

Giới đầu tư hiện theo dõi cuộc họp Bộ Chính trị Trung Quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 để tìm kiếm tín hiệu về các biện pháp kích thích mới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Kinh khó tung ra gói hỗ trợ quy mô lớn nếu tăng trưởng chưa suy giảm mạnh, bởi xuất khẩu vẫn là điểm sáng và chính phủ đang ưu tiên xử lý tình trạng dư thừa công suất nhằm hạn chế áp lực giảm phát.

Theo khảo sát của Reuters, GDP Trung Quốc được dự báo tăng 4,6% trong quý III trước khi giảm còn 4,5% ở quý IV. Tính chung cả năm 2026, nền kinh tế được kỳ vọng tăng trưởng 4,6%, thấp hơn mức 5% của năm trước và tiếp tục giảm xuống 4,4% vào năm 2027.

Trên cơ sở quý, GDP quý II được dự báo tăng 0,9%, thấp hơn mức 1,3% của quý I.

Các chuyên gia cũng kỳ vọng Bắc Kinh sẽ tiếp tục sử dụng chính sách tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế, trong bối cảnh dư địa nới lỏng tiền tệ không còn nhiều. Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu bội chi ngân sách khoảng 4% GDP trong năm 2026 và lên kế hoạch phát hành lượng lớn trái phiếu nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Capital Economics nhận định tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể cải thiện trong nửa cuối năm khi chi tiêu tài khóa được đẩy mạnh. Tuy nhiên, tình trạng dư thừa công suất sẽ vẫn kéo dài, khiến nền kinh tế tiếp tục phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu.