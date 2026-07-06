Các ngân hàng Mỹ 'ăn nên làm ra' ở Trung Quốc

Bộ phận chứng khoán của các ngân hàng Phố Wall tại Trung Quốc đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ mảng môi giới và giao dịch xuyên biên giới bùng nổ.

Các ngân hàng Phố Wall tiếp tục "ăn nên làm ra" tại Trung Quốc trong bối cảnh thị trường bất ổn. Ảnh: Reuters.

Theo tính toán của Financial Times, các đơn vị kinh doanh chứng khoán tại Trung Quốc của Goldman Sachs, Morgan Stanley và JPMorgan đều ghi nhận lợi nhuận ròng kỷ lục trong giai đoạn đầu năm 2026. Kết quả này phần lớn nhờ vào nguồn thu từ mảng giao dịch và môi giới chứng khoán.

Thu nhập của các ngân hàng Phố Wall tại Trung Quốc chủ yếu đến từ việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh xuyên biên giới vốn đang tăng tốc mạnh mẽ nhờ sự quan tâm từ các công ty giao dịch và nhà đầu tư. Trong khi đó, doanh thu từ ngân hàng đầu tư, vốn là động cơ tăng trưởng truyền thống, vẫn ở mức yếu.

Ông Han Lin - Giám đốc khu vực Trung Quốc của công ty tư vấn Asia Group - nhận định: “Sự bất ổn là mảnh đất màu mỡ cho hoạt động giao dịch, nhưng lại là khắc tinh của các thương vụ mua bán sáp nhập“.

Kết quả kinh doanh khả quan này đánh dấu một điểm sáng hiếm hoi sau nhiều năm trì trệ kể từ thời kỳ đại dịch Covid-19, giai đoạn mà các ngân hàng đầu tư phương Tây liên tục báo lỗ và buộc phải thu hẹp quy mô nhân sự tại thị trường tỷ dân.

Cách đây hai năm, Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon từng thừa nhận một số mảng kinh doanh ngân hàng đầu tư đã “lao dốc không phanh“ tại Trung Quốc. Giờ đây, tổng doanh thu từ hoa hồng và phí của Goldman Sachs và JPMorgan đồng loạt tăng mạnh ở thị trường này.

Phía JPMorgan cho biết hoạt động kinh doanh tại đại lục đã duy trì mức tăng trưởng 20%/năm trong 2 năm qua và tự tin sẽ giữ vững phong độ này trong năm nay.

Dù vậy, mức phí thu được từ mảng ngân hàng đầu tư nội địa vẫn khá khiêm tốn. Ngoại lệ duy nhất là Morgan Stanley khi doanh thu tư vấn tăng vọt từ 123 triệu nhân dân tệ ( 18,12 triệu USD ) lên 312 triệu nhân dân tệ (khoảng 46 triệu USD ). Trong khi đó, thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại đây vẫn trầm lắng và chủ yếu bị chi phối bởi các ngân hàng nội địa.

Đà phục hồi mạnh mẽ của các ngân hàng Phố Wall hoàn toàn trái ngược với bức tranh ảm đạm của các đối thủ châu Âu. Lợi nhuận ròng tại mảng chứng khoán nội địa của HSBC đã sụt giảm từ 169 triệu nhân dân tệ ( 25 triệu USD ) xuống chỉ còn 102 triệu nhân dân tệ ( 15 triệu USD ).

Tình hình tại Deutsche Bank thậm chí còn bi đát hơn. Khoản lỗ ròng tại liên doanh Zhong De, nơi tập đoàn Đức nắm 33% cổ phần, đã nới rộng lên mức 93 triệu nhân dân tệ ( 13,7 triệu USD ) do doanh thu từ cả mảng ngân hàng đầu tư lẫn giao dịch đều lao dốc.

UBS là điểm sáng duy nhất trong nhóm tổ chức tài chính châu Âu kinh doanh ở Trung Quốc khi lợi nhuận ròng tăng hơn 5 lần, chạm mốc 1,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 191 triệu USD ), dẫn đầu nhờ mức tăng 800 triệu nhân dân tệ ( 118 triệu USD ) ở mảng môi giới. Tập đoàn Thụy Sĩ này đã được Bắc Kinh chấp thuận sở hữu toàn bộ mảng kinh doanh chứng khoán tại thị trường đại lục từ năm ngoái.

Trung Quốc đã cho phép các tổ chức tài chính nước ngoài nộp đơn xin sở hữu 100% công ty chứng khoán từ năm 2020. Dù vậy, làn sóng mở cửa này vẫn chưa thể tạo ra lực đẩy đồng đều, khi các công ty quỹ đầu tư đại chúng ngoại chỉ chiếm chưa đầy 1% thị phần và nhiều công ty luật của Mỹ đang ngậm ngùi rút lui khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc.