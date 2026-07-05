Mỹ mở tài khoản đầu tư 1.000 USD cho mỗi trẻ em chào đời từ năm 2025

Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức kích hoạt chương trình tài khoản đầu tư Trump Accounts, cấp 1.000 USD cho mỗi trẻ em sinh ra nhằm thúc đẩy tư duy tài chính từ sớm.

Đây là sáng kiến trọng tâm nhằm thúc đẩy thói quen tiết kiệm và tư duy tài chính cho công dân Mỹ ngay từ khi chào đời. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa chính thức kích hoạt chương trình đầu tư quốc gia mang tên Trump Accounts, theo Reuters.

Theo quy định, mỗi công dân Mỹ sinh ra trong giai đoạn 1/1/2025-31/12/2028 sẽ được cấp một tài khoản đầu tư do chính phủ tài trợ sẵn với giá trị 1.000 USD . Sáng kiến này bổ sung thêm một lựa chọn tiết kiệm hiệu quả bên cạnh các kế hoạch miễn giảm thuế cho giáo dục đại học và tài khoản hưu trí.

Ông Andy Blocker - Giám đốc phụ trách quan hệ chính phủ tại công ty dịch vụ tài chính Edward Jones - đánh giá khoản đóng góp 1.000 USD từ liên bang khi sinh ra giúp xóa bỏ rào cản không có vốn khởi điểm. Theo ông, nếu nhiều gia đình có lộ trình rõ ràng để bắt đầu tiết kiệm cho tương lai con cái, đó đã là một thành công.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ nhiều tập đoàn lớn tại Mỹ thông qua các cam kết đóng góp đối ứng hoặc tài trợ vốn mồi. Các doanh nghiệp tham gia bao gồm Visa, Dell và Comcast. Trước đó, hãng chip Micron cũng cam kết chi 250 triệu USD để hỗ trợ quỹ.

Việc kích hoạt tài khoản đầu tư diễn ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Các nhà hoạch định chính sách thuộc nhiều trường phái đang hướng tới các đề xuất giúp người dân tích lũy tài sản dài hạn.

Số liệu từ CDC Mỹ cho thấy có khoảng 3,6 triệu trẻ em sinh ra tại quốc gia này trong năm ngoái. Dù khoản tài trợ 1.000 USD /trẻ chỉ áp dụng cho công dân sinh ra dưới thời nhiệm kỳ hai của ông Trump, người dân Mỹ vẫn có thể mở tài khoản đầu tư này cho con dưới 18 tuổi nếu có số an sinh xã hội hợp lệ.

Theo số liệu của chính phủ Mỹ, mỗi năm có khoảng 3,6 triệu trẻ sơ sinh chào đời tại nước này. Ảnh: Reuters.

Bộ Tài chính Mỹ đảm nhận vai trò giám sát dự án, trong khi ứng dụng Robinhood và ngân hàng lưu ký BNY đóng vai trò quản trị viên. Cơ quan quản lý cũng đưa ra khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức lừa đảo giả mạo xung quanh chương trình này.

Các tài khoản được mở hoàn toàn miễn phí, cho phép cha mẹ, người thân, người sử dụng lao động và các tổ chức từ thiện đóng góp tối đa 5.000 USD mỗi năm trên cơ sở trước thuế. Dòng tiền sẽ tự động chuyển vào các quỹ chỉ số chi phí thấp để tăng trưởng dài hạn.

Người đứng tên sẽ chính thức tiếp quản tài sản khi đủ 18 tuổi và có quyền rút tiền hoặc tiếp tục đầu tư, với tiền lãi chỉ bị đánh thuế tại thời điểm rút. Ước tính chỉ ra một đứa trẻ nhận đều đặn 5.000 USD mỗi năm có thể tích lũy khoảng 271.000 USD ở tuổi 18 và đạt mốc 13 triệu USD ở tuổi 55.

Ở giai đoạn khởi động, tiền gửi được đầu tư hoàn toàn vào State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng chỉ số chứng khoán Mỹ. Danh mục mở rộng sau đó bao gồm các quỹ ETF từ BlackRock và Vanguard.

Ông Steve Quirk - Giám đốc môi giới tại Robinhood - khẳng định: “Mục tiêu cốt lõi của chương trình là giúp nhiều người hơn được tham gia vào thị trường Mỹ, nơi tạo ra nhiều của cải nhất hành tinh“.

Dẫu vậy, một số chuyên gia chính sách hoài nghi về khả năng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo của chương trình. Ông Adam Michel - Giám đốc nghiên cứu chính sách thuế tại Viện Cato - nhận định: “Các khoản cứu trợ của chính phủ thường thất bại trong việc đưa người dân thoát nghèo xuyên suốt lịch sử, và không có mấy cơ sở để nghĩ rằng chương trình này làm nên điều khác biệt“.

Ông Michel phân tích thêm rằng các khoản đóng góp đối ứng của người sử dụng lao động có xu hướng tập trung ở các tập đoàn lớn. Do đó, lợi ích thực tế sẽ rơi vào các gia đình vốn đã có công việc ổn định và có năng lực tiết kiệm từ trước.