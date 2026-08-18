Chủ đầu tư bất động sản lãi 80.000 tỷ, nhóm Vingroup chiếm 80%

Lợi nhuận nhóm doanh nghiệp bất động sản dân cư niêm yết nửa đầu năm 2026 tăng đột biến, nhưng phần lớn động lực đến từ nhóm doanh nghiệp Vingroup.

Các dự án bàn giao cuối năm được kỳ vọng giúp doanh nghiệp bất động sản tăng doanh thu, phục hồi hoạt động kinh doanh cốt lõi. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo cập nhật của CTCP Chứng khoán Guotai Haitong Việt Nam, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản dân cư niêm yết trong nửa đầu năm nay đã ghi nhận tăng trưởng đột biến, nhưng phần lớn động lực lại đến từ nhóm doanh nghiệp họ Vingroup, trong khi các doanh nghiệp còn lại vẫn cho thấy sự phân hóa.

Theo đơn vị phân tích này, kết thúc quý II/2026, doanh thu của các doanh nghiệp bất động sản dân cư niêm yết đạt 180.000 tỷ đồng , tăng 135% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế theo đó đạt hơn 46.240 tỷ đồng , tăng 291%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, toàn ngành ghi nhận hơn 361.150 tỷ đồng doanh thu và gần 80.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 351% so với cùng kỳ. Có 36/67 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng.

Doanh nghiệp bất động sản phân hóa mạnh

Theo Guotai Haitong, kết quả trên chưa phản ánh đầy đủ tình hình thị trường, khi tăng trưởng chủ yếu tập trung ở nhóm doanh nghiệp thuộc Vingroup. Riêng nhóm này đã đóng góp khoảng 80% lợi nhuận sau thuế toàn ngành.

Riêng Vinhomes, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế kỷ lục hơn 52.000 tỷ đồng sau nửa năm, tăng 380% so với cùng kỳ, nhờ hoạt động mở bán và đẩy nhanh bàn giao tại các đại dự án Ocean Park 2-3 và Vinhomes Cần Giờ. Bên cạnh đó, lượng backlog (đặt trước) kỷ lục 196.800 tỷ đồng tạo bộ đệm doanh thu, giúp doanh nghiệp duy trì nguồn thu ngay cả khi thị trường chung suy yếu.

Ở chiều ngược lại, nhóm doanh nghiệp vốn hóa tầm trung đang phân hóa rõ rệt, khi lợi nhuận tăng giảm đan xen và chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi đồng đều.

Trong quý II, nhóm doanh nghiệp này ghi nhận 9.288 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 5.000 tỷ đồng , tăng 290%. Lũy kế 6 tháng, doanh thu nhóm này đạt gần 21.000 tỷ đồng và lợi nhuận đạt gần 7.300 tỷ đồng .

Mức tăng lợi nhuận vượt xa tăng trưởng doanh thu bán hàng của nhóm này chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng dự án và thoái vốn tại một số doanh nghiệp như Novaland (NVL), Phát Đạt (PDR), Khang Điền (KDH), An Gia (AGG)… Điều này khiến doanh thu tài chính và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn phân hóa.

Trong đó, doanh thu cốt lõi của Khang Điền giảm 75%, còn Phát Đạt gần như không ghi nhận doanh thu bán bất động sản, chỉ đạt 2 tỷ đồng do tiến độ bàn giao chậm lại. Ngược lại, Novaland ghi nhận kết quả tích cực hơn nhờ hoạt động bàn giao được đẩy mạnh cùng thu nhập từ thương vụ chuyển nhượng vốn.

Dự án Izumi City (TP Đồng Nai) với quy mô 170 ha đang được chủ đầu tư Nam Long gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đáng chú ý, Nam Long (NLG) dù ghi nhận doanh thu giảm 18%, doanh số presales (trước bán hàng) lại tăng vọt lên 5.079 tỷ đồng , tương đương kết quả của 9 tháng đầu năm 2025. Kết quả này chủ yếu đến từ chiến lược tập trung vào phân khúc căn hộ cao tầng và trung cấp, trong đó 2 dự án Mizuki Park và Sol Garden là động lực chính của chủ đầu tư này, lần lượt đóng góp 1.028 tỷ và 1.252 tỷ đồng cho Nam Long.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Nam Long đạt 25.476 tỷ đồng , giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giảm nhẹ từ 8.678 tỷ xuống 8.560 tỷ đồng . Doanh nghiệp cũng tiếp tục ghi nhận giảm quy mô nợ vay khi nợ ngắn hạn giảm 9%, còn 5.848 tỷ đồng , trong khi nợ dài hạn giảm 4% so với đầu năm.

Nửa cuối năm kỳ vọng khởi sắc hơn

Kết quả kinh doanh trên diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam nửa đầu năm 2026 có sự phân hóa rõ nét. Theo Guotai Haitong, thị trường vẫn chịu áp lực từ lãi suất cho vay và tín dụng được kiểm soát chặt chẽ hơn, trong khi pháp lý và hạ tầng tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ đà phục hồi trong dài hạn.

Tại Hà Nội, tổng nguồn cung mở mới đạt khoảng 16.700 căn, tăng 8% theo quý và 26% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp. Nguồn cung mới tập trung tại khu nội thành và khu tây, lần lượt chiếm 22% và 41%.

Trong khi đó, thị trường tiêu thụ 7.100 căn hộ, giảm 3% theo quý và 8% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ trong quý đạt 50%, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2025. Các dự án có giá trên 120 triệu đồng/m2 ghi nhận thanh khoản chậm lại, với tỷ lệ hấp thụ 53%, thấp hơn đáng kể mức 69% cùng kỳ năm trước.

Tại khu vực phía Nam, nguồn cung mở bán mới toàn thị trường đạt khoảng 11.000 căn, tăng 51% so với cùng kỳ. Bình Dương (cũ) chiếm tới hơn 7.000 căn, tương đương 66% tổng lượng mở bán.

Riêng TP.HCM ghi nhận 9.500 căn giao dịch, tăng 16% so với cùng kỳ, song tỷ lệ hấp thụ chỉ khoảng 50%. Phân khúc 60-120 triệu đồng/m2 tiếp tục là trụ cột, chiếm 53% giao dịch toàn thị trường với tỷ lệ hấp thụ 59%. Ngược lại, nhóm trên 120 triệu đồng/m2 hấp thụ yếu, chỉ đạt 20%.

Nhà môi giới chứng khoán này cho rằng sức cầu thị trường quý II/2026 có dấu hiệu chững lại so với quý trước. Tuy nhiên, thanh khoản không suy giảm đồng đều mà đang phân hóa rõ nét: Các dự án có giá dưới 120 triệu đồng/m2 vẫn ghi nhận tốc độ hấp thụ tích cực, trong khi nhóm trên 120 triệu đồng/m2 đối mặt với thời gian bán hàng kéo dài hơn.

Về triển vọng thị trường, các chuyên gia phân tích đánh giá lãi suất cao và chênh lệch trong cơ cấu nguồn cung tiếp tục là những rào cản đối với tỷ lệ hấp thụ chung trong nửa cuối năm. Trong khi đó, mặt bằng giá sơ cấp được dự báo tiếp tục tăng do chi phí phát triển dự án gia tăng.

Đối với triển vọng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong nửa cuối năm 2026, Guotai Haitong cho rằng nhóm doanh nghiệp họ Vingroup sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng toàn ngành. Với các doanh nghiệp còn lại, giai đoạn cuối năm được kỳ vọng là thời điểm thuận lợi để đẩy mạnh bàn giao các dự án đã triển khai, qua đó ghi nhận doanh thu và tạo tiền đề cho sự phục hồi từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.