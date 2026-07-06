Nhiều ngân hàng Trung Quốc bất ngờ dừng giao dịch vàng cá nhân

Các ngân hàng lớn tại Trung Quốc tạm dừng giao dịch vàng trên Sàn Giao dịch vàng Thượng Hải đối với khách hàng cá nhân, đặc biệt giữa thời điểm thị trường có nhiều biến động.

Khách hàng cá nhân tại Trung Quốc sắp bị tạm dừng giao dịch trên Sàn Giao dịch vàng Thượng Hải. Ảnh: Reuters.

Các ngân hàng Trung Quốc đang đẩy nhanh việc thu hẹp hoạt động giao dịch kim loại quý dành cho nhà đầu tư cá nhân, trong bối cảnh giá vàng có thời điểm giảm xuống dưới 4.000 USD /ounce lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025. Diễn biến này phản ánh mức độ biến động ngày càng lớn của thị trường, sau khi giá vàng đã mất gần 30% so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu năm, theo SCMP.

Đơn cử, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) cho biết từ ngày 24/7 sẽ ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch kim loại quý dành cho khách hàng cá nhân thông qua Sàn Giao dịch vàng Thượng Hải (SGE). Động thái này nối tiếp các thông báo tương tự của Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc (PSBC), Ngân hàng Bình An và Ngân hàng Quảng Phát Trung Quốc. Đây đều là những ngân hàng đã tạm dừng hoặc đang chuẩn bị rút khỏi thị trường giao dịch vàng cá nhân.

Ngoài việc giá vàng giảm kỷ lục, nhà đầu tư cũng đang thu hẹp kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng khiến vàng - tài sản không sinh lãi - trở nên kém hấp dẫn hơn.

Để ứng phó, các ngân hàng Trung Quốc đã siết chặt các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với các sản phẩm giao dịch ký quỹ kim loại quý dành cho khách hàng cá nhân. Một số tổ chức cho vay, trong đó có Ngân hàng Trung Quốc (BOC) và Ngân hàng CITIC Trung Quốc, đã nâng tỷ lệ ký quỹ trong tháng này, có trường hợp lên tới 140%. Tỷ lệ ký quỹ trên 100% đồng nghĩa nhà đầu tư phải ký quỹ số tiền lớn hơn giá trị vị thế giao dịch. Biện pháp này nhằm làm giảm sức hấp dẫn của các hoạt động đầu cơ sử dụng đòn bẩy.

ICBC cho biết việc ngừng cung cấp dịch vụ sẽ áp dụng đối với nhiều hợp đồng vàng và bạc giao dịch trên Sàn Giao dịch vàng Thượng Hải. Ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng chủ động đóng vị thế, bán số kim loại quý đang nắm giữ hoặc nhận vàng, bạc vật chất trước khi dịch vụ chính thức chấm dứt.

Trên thực tế, dưới sự định hướng của cơ quan quản lý, phần lớn ngân hàng Trung Quốc đã ngừng cho phép khách hàng cá nhân mở vị thế mới đối với các sản phẩm kim loại quý liên kết với Sàn Giao dịch vàng Thượng Hải từ vài năm trước. Vì vậy, các biện pháp mới chủ yếu ảnh hưởng đến những khách hàng vẫn còn nắm giữ các vị thế hiện hữu.

Ông Robin Tsui, chiến lược gia vàng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của State Street Investment Management, nhận định các ngân hàng Trung Quốc đang siết chặt hoạt động giao dịch kim loại quý của nhà đầu tư cá nhân như một biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro trước tình trạng biến động giá gia tăng.

Theo ông Tsui, các biện pháp này nhằm hạn chế hoạt động đầu cơ và khó có khả năng làm suy yếu nhu cầu vàng dài hạn tại Trung Quốc, bởi nhu cầu chủ yếu vẫn đến từ hoạt động đầu tư vàng vật chất và phân bổ tài sản mang tính chiến lược.

Đợt bán tháo gần đây khiến nhiều ngân hàng đầu tư hạ dự báo giá vàng. Goldman Sachs đã giảm mục tiêu giá vàng cuối năm từ 5.400 USD xuống còn 4.900 USD /ounce, trong khi Deutsche Bank hạ dự báo giá vàng trong quý IV/2026 xuống 4.800 USD /ounce, thấp hơn 17% so với dự báo trước đó.

Các biện pháp mới cũng phản ánh xu hướng siết chặt quản lý đã được triển khai từ trước khi giá vàng lao dốc gần đây.