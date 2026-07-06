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Kinh doanh

Giá vàng thế giới tiếp đà tăng, dầu thô giảm

  • Thứ hai, 6/7/2026 08:14 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Giá vàng thế giới đã vượt 4.200 USD/ounce, qua đó kéo dài chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp và phục hồi hơn 6% từ vùng đáy thiết lập vào cuối tháng 6.

Giá vàng thế giới vượt 4.200 USD/ounce trong phiên ngày 5/7 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới có thời điểm tăng lên mốc 4.201 USD/ounce, trước khi quay đầu giảm xuống 4.185 USD/ounce. Như vậy, giá vàng đã kéo dài chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp, đồng thời phục hồi hơn 6% từ vùng đáy 3.960 USD/ounce, thiết lập hôm 23/6.

Ở các kim loại khác, giá bạc tăng 1,1%, lên mức 63,12 USD/ounce. Cùng chiều, giá bạch kim và palladium cũng lần lượt tăng lên 1.645 USD/ounce (+0,43%) và 1.262 USD/ounce (+0,88%).

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Diễn biến giá vàng trong phiên giao dịch gần nhất. Biểu đồ: Kitco.

Ngược lại, giá dầu thô lại giảm khi hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz vẫn được duy trì và liên minh OPEC+ phát tín hiệu sẽ tăng nguồn cung. Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 0,3%, xuống còn 71,88 USD/thùng; trong khi dầu WTI tại Mỹ hạ 0,6% xuống 68,3 USD/thùng.

Mặt khác, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong tối 5/7 sau một tuần giao dịch khởi sắc trên Phố Wall, theo CNBC.

Cụ thể, hợp đồng tương lai của Dow Jones, gồm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn, giảm 28 điểm (-0,1%). Trong khi đó, hợp đồng tương lai của S&P 500 tăng 0,4% và hợp đồng tương lai của Nasdaq-100 tăng 1,3%.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các thị trường được dự báo sẽ diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch sáng đầu tuần, khi nhà đầu tư đánh giá lại các cổ phiếu hưởng lợi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 gần như đi ngang trong phiên mở cửa, trong khi Topix tăng 0,2%.

Ở Hàn Quốc, Kospi tăng 0,61%, còn Kosdaq, chỉ số tập trung các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, giảm 1%. Chỉ số chuẩn S&P/ASX 200 của Australia cũng giảm 0,23%.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai của chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) gần nhất được giao dịch ở mức 23.253 điểm, thấp hơn mức đóng cửa trước đó là 23.350,03 điểm.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi cơ quan này dự kiến công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 vào ngày 8/7 (giờ Mỹ). Đây là cuộc họp đầu tiên do Kevin Warsh chủ trì trên cương vị Chủ tịch Fed. Ngoài ra, báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ dự kiến cũng sẽ được giới đầu tư theo dõi sát sao để đánh giá về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ.

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Anh Nguyễn

giá vàng thế giới Dow Jones Nasdaq S&P 500 giá vàng dầu thô chứng khoán Mỹ hợp đồng tương lai

  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

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