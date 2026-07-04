Thay đổi ngoạn mục của giá vàng

Trong tuần giao dịch này, sau khi ghi nhận cú sập mạnh về mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025, giá vàng thế giới đã tăng trở lại và tiến gần đến mốc 4.200 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đang hướng đến tuần tăng giá đầu tiên sau 5 tuần liên tiếp lao dốc. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/7 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 52,2 USD lên 4.176 USD /ounce, đánh dấu tuần tăng giá đầu tiên của kim quý sau 5 tuần liên tiếp đi xuống. Tính riêng tuần này, giá vàng thế giới đã tăng hơn 3,6%, tuy nhiên so với một tháng trước, mức giá hiện tại của kim quý vẫn thấp hơn 5,9%.

Trong khi đó, giá hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng tăng 1,5% lên 4.186,8 USD /ounce. Mặt hàng này đã duy trì trên đường trung bình động 21 ngày và đã tăng hơn 2% tính từ đầu tuần đến nay.

Tuần này cũng chứng kiến cú đảo chiều ngoạn mục của giá vàng khi giá mặt hàng này đã phục hồi mạnh từ vùng 3.960 USD /ounce, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái lên mức giá hiện tại.

Ông Han Tan, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Bybit, nhận định đà tăng của giá vàng được thúc đẩy bởi sự suy giảm mạnh số lượng việc làm mới tại Mỹ tháng trước. Theo ông, phản ứng tăng giá ngay lập tức của vàng là hợp lý trong bối cảnh thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Ngoài ra, đồng USD cũng đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 sau báo cáo việc làm, qua đó giúp vàng - được định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Han Tan cho rằng trong dài hạn, các ngân hàng trung ương vẫn sẽ là một trụ cột quan trọng đối với nhu cầu vàng giao ngay, mặc dù gần đây một số ngân hàng đã bán bớt lượng vàng nắm giữ nhằm hỗ trợ đồng nội tệ.

Ở các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,9% lên 62,19 USD /ounce, giá bạch kim tăng 2,3% lên 1.653,3 USD /ounce, còn giá paladium tăng 0,8% lên 1.278,36 USD /ounce. Cả 3 kim loại này đều chốt tuần với xu hướng tăng giá.

Đối với dầu thô, giá mặt hàng này gần như đi ngang sau khi lùi về vùng giá thấp ghi nhận trước khi xung đột Trung Đông bùng phát, khi giới giao dịch mua bù một phần các vị thế bán khống trước kỳ nghỉ lễ cuối tuần tại Mỹ, theo Bloomberg.

Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,2%, chốt phiên ở dưới 69 USD /thùng. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng nhích nhẹ và chốt phiên ở dưới 72 USD /thùng, mức thấp nhất kể từ tuần trước khi xung đột giữa Iran và các bên liên quan bùng phát vào ngày 28/2.

Mặt khác, thị trường chứng khoán Phố Wall khép lại phiên cuối tuần với diễn biến trái chiều. Cụ thể, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao kỷ lục sau khi báo cáo việc làm tháng 6 thấp hơn kỳ vọng. Trong khi đó, sự suy yếu của nhóm cổ phiếu bán dẫn đã kéo chỉ số Nasdaq Composite đi xuống. Chỉ số S&P 500 gần như đi ngang, tăng chưa đến 1 điểm lên 7.483,24 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,8%, còn 25.832,67 điểm.

Số liệu công bố hôm 2/7 cho thấy bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng 57.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức 110.000 việc làm mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 54%, giảm so với 66% trước khi dữ liệu việc làm được công bố.