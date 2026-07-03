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Kinh doanh

Giá vàng trong nước tăng 3 triệu đồng/lượng sáng nay

  • Thứ sáu, 3/7/2026 09:51 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Sau nhịp tăng mạnh của phiên liền trước, giá vàng trong nước tiếp tục nối dài đà phục hồi trong sáng nay (3/7) để trở lại mốc trên 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt 3 triệu vào sáng nay, hiện leo thẳng lên mốc trên 151 triệu đồng/lượng (bán ra). Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch sáng nay (3/7), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh tăng mạnh giá giao dịch vàng miếng thêm 3 triệu đồng mỗi lượng so với phiên liền trước, hiện ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cũng trong sáng nay, các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... đã đồng loạt đưa giá vàng miếng lên ngang bằng SJC, tức giao dịch bán ra trên 151 triệu đồng/lượng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đang dao động quanh vùng cao nhất 1 tháng. Lần gần nhất giá vàng miếng SJC được bán ra trên mốc này đã diễn ra từ đầu tháng 6.

So với thời điểm mở cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng 5 triệu đồng mỗi lượng. Trước đó, trong 3 phiên đầu tuần này, giá vàng miếng đã liên tục lao dốc và mất hơn 2 triệu đồng mỗi lượng.

Nhờ hai phiên phục hồi mạnh liên tiếp, giá vàng miếng hiện đã lấy lại toàn bộ mức giảm kể từ đầu tuần. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp vẫn duy trì chênh lệch giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng từ đầu tuần đến nay chỉ ghi nhận khoản lãi khiêm tốn, khoảng vài trăm nghìn đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP ĐÀ TĂNG MẠNH
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh sáng nay.

Trong đó, Công ty SJC sáng nay đã tăng 3 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn, đưa giá giao dịch mặt hàng này lên 148,3 - 151,3 triệu/lượng.

Tại Phú Quý giá vàng nhẫn sáng nay cũng tăng hơn 3 triệu đồng lên 148 - 151 triệu/lượng; trong khi DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đưa giá vàng nhẫn lên vùng 148,4 - 151,4 triệu/lượng. Cùng thời điểm, thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức 147,4 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Công ty Mi Hồng sáng nay đã điều chỉnh giá vàng nhẫn 999 lên cao nhất thị trường tại 148,5 - 150,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước vào sáng nay chủ yếu được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đang diễn ra đã tiến sát mốc 4.200 USD/ounce, hiện phổ biến dao động quanh vùng 4.176 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18 triệu đồng/lượng.

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  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

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