Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bộ Tài chính: Bán vàng miếng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ 1/7

  • Thứ ba, 30/6/2026 11:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Tài chính cho biết cơ quan quản lý sẽ chưa thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1/7.

Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng. Ảnh: Thế Bằng.

Bộ Tài chính cho biết gần đây có thông tin trên truyền thông, mạng xã hội cho rằng theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, từ ngày 1/7, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng.

Để làm rõ thông tin quy định mới này, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026, trong đó quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế.

Tuy nhiên, Luật mới cũng giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Liên quan đến việc bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng tại dự thảo Nghị định, mà cần có văn bản quy định tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

Bộ Tài chính cũng cho biết đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng, trong đó có thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng).

Nghị định mới cần phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chuyển nhượng vàng, cả trên sàn giao dịch (nếu có) đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật mới liên quan (như Luật Đầu tư đã bỏ điều kiện kinh doanh đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, Ngân hàng Nhà nước đang sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng…), lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng…

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Từ 1/7, chuyển 19 khoản tiền này vào ngân hàng sẽ không phải nộp thuế TNCN

Nhiều khoản tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7 theo quy định mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

2 giờ trước

Từ 1/7, bán biển số đẹp trúng đấu giá phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Từ ngày 1/7, thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá chính thức thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 5%.

2 giờ trước

Thu nhập làm thêm giờ có bị tính thuế?

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định rõ về khoản tiền lương làm đêm, làm thêm giờ.

3 giờ trước

Hồng Nhung

vàng miếng mua bán vàng thuế TNCN giá trị vàng miếng

Đọc tiếp

Gia vang the gioi thung moc 4.000 USD/ounce hinh anh

Giá vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce

5 giờ trước 08:28 30/6/2026

0

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới chốt phiên giảm hơn 70 USD xuống sát 4.000 USD/ounce. Hiện, kim loại quý tiếp tục giảm xuống quanh vùng 3.990 USD/ounce.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý