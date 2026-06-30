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Kinh doanh

Thu nhập làm thêm giờ có bị tính thuế?

  • Thứ ba, 30/6/2026 10:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định rõ về khoản tiền lương làm đêm, làm thêm giờ.

Theo đó, thu nhập từ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ và tiền lương, tiền công trả cho ngày chưa nghỉ phép được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, luật cũng quy định từ năm nay, người nộp thuế còn được bổ sung khoản giảm trừ gia cảnh cho chi phí y tế và giáo dục - đào tạo. Mức giảm trừ cụ thể sẽ do Chính phủ quy định tại nghị định hướng dẫn một số điều của luật.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức giảm trừ tối đa là 24 triệu đồng/năm đối với chi phí giáo dục - đào tạo và 23 triệu đồng/năm cho chi phí khám, chữa bệnh.

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Từ 1/7, thu nhập làm thêm giờ được miễn thuế. Ảnh minh họa.

Nếu phương án này được thông qua, ngoài mức giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ được giảm trừ thêm tối đa khoảng 47 triệu đồng/năm cho hai khoản chi trên.

Bộ Tài chính ước tính người lao động có một người phụ thuộc chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi có thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 cũng quy định nhiều khoản tiền được miễn thuế như: Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân, trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam.

Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường...

Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

Thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Thu nhập từ kiều hối.

Tiền lương hưu do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả.

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https://vtcnews.vn/thu-nhap-lam-them-gio-co-bi-tinh-thue-ar1026347.html

Châu Anh/ VTC News

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