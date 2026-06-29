Từ 1/7, bán vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Từ ngày 1/7, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng sẽ thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng.

Từ 1/7, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1%. Ảnh: Chí Hùng.

Từ ngày 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (Luật số 109/2025/QH15) sẽ chính thức có hiệu lực, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú đã áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 12/2025), trong đó có bổ sung một số quy định mới về thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế. Đáng chú ý, tại Điều 3 của Luật có quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế.

Theo đó, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bán vàng miếng bằng giá bán vàng miếng nhân thuế suất 0,1%.

Ví dụ, trường hợp người dân bán vàng miếng thu về 500 triệu đồng thì thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 500.000 đồng (tức là 0,1% trên tổng số tiền thu về).

Với các trường hợp bán vàng miếng bị lỗ thì người bán vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân như quy định.

Ngoài ra, quy định này chỉ áp dụng với hoạt động vàng miếng, người dân khi bán vàng trang sức, vàng nhẫn thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Chính phủ sẽ là cơ quan quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Bên cạnh thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, hàng loạt khoản thu nhập khác cũng sẽ thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ thời điểm nói trên, gồm thu nhập từ hoạt động đại lý, môi giới, hợp tác kinh doanh với tổ chức; thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số; thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; hay thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số...