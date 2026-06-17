Bộ Tài chính: Sẽ đánh giá lại toàn bộ chính sách thuế với xăng E10

Bộ Tài chính cho biết sẽ xem xét chính sách Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng E10 nhằm giảm giá mặt hàng này, khuyến khích người dân sử dụng.

Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá lại toàn bộ chính sách thuế liên quan xăng E10. Ảnh: Hoài Bảo.

Đây là thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục Chính sách thuế, phí và lệ (Bộ Tài chính) chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính sáng nay (17/6).

Ông Tuấn cho biết thúc đẩy tăng trưởng xanh là chủ trương xuyên suốt của Việt Nam. Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ nhiều giải pháp về thuế để thúc đẩy việc sử dụng nhiên liệu sạch như xăng E5, E10.

Trong đó, các giải pháp về thuế chủ yếu tập trung vào việc giảm chi phí sử dụng xăng E5, E10 cho người tiêu dùng thông qua việc giảm chi phí sản xuất của nhà sản xuất và giảm chi phí thuế trực tiếp cho người sử dụng.

Đối với việc giảm chi phí thuế cho các nhà sản xuất xăng E5, E10, pháp luật về thuế đã quy định các chính sách ưu đãi đối với thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án sản xuất xăng sinh học, năng lượng sạch. Đây là các dự án thuộc nhóm đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư. Cùng với đó, để thúc đẩy việc giảm giá phí sản xuất xăng E10, gần đây Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ điều chỉnh giảm các mức thuế nhập khẩu của mặt hàng ethanol, là nguyên liệu phối trộn xăng E10, từ 10% xuống 5%.

Theo ông Tuấn, Việt Nam là nước có sản xuất ethanol nhưng hiện không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nên vẫn phải nhập khẩu, do đó cần chính sách hỗ trợ để giảm chi phí nhập khẩu mặt hàng này.

Để giảm chi phí thuế cho người tiêu dùng xăng E5, E10, lãnh đạo Cục Chính sách thuế, phí và lệ cho biết hiện tại, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có quy định xăng khoáng chịu thuế suất 10%, nhưng xăng E10 chỉ chịu thuế 7%. Tại pháp luật về thuế bảo vệ môi trường cũng chỉ quy định thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần nhiên liệu hóa thạch cấu thành trong sản phẩm. Như vậy, xăng E10 chỉ bị tính thuế bảo vệ môi trường với phần xăng khoáng dùng để phối trộn, trong khi phần ethanol sẽ được loại trừ.

Ông Tuấn cho biết thêm ngày 16/6, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 29/2026 về việc thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Tại khoản 3, Điều 5 của nghị quyết có giao trách nhiệm cho Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan đến chính sách Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng E10 nếu cần thiết.

“Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, đánh giá lại toàn bộ chính sách thuế liên quan xăng E10, trong đó có chính sách về Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Bảo vệ môi trường, để báo cáo Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh nếu cần thiết”, ông Tuấn thông tin thêm.