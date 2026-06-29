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Kinh doanh

Giá vàng lại lao dốc ngay đầu tuần

  • Thứ hai, 29/6/2026 09:43 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Sáng 29/6, các doanh nghiệp trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn, kéo giá bán về vùng 148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước lại giảm, kéo giá bán lùi về mốc 148 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (28/6).

Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng tương ứng, đưa giá mặt hàng này về vùng 148 triệu đồng/lượng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã giao dịch lình xình dưới vùng 150 triệu đồng/lượng suốt một tuần qua. Tính trong tuần gần nhất, giá vàng miếng chỉ tăng 800.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, do chênh lệch giữa giá mua - bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng cách đây một tuần hiện vẫn đang lỗ hơn 2 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẠI SUY YẾU
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148

Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm mạnh nửa triệu đồng sáng nay. Hiện Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 144,9 - 147,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI và nhẫn tròn trơn của Phú Quý đều giao dịch ở 145 - 148 triệu/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đã giảm 200.000 đồng xuống còn 145,5 - 147 triệu/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở 144 - 147,5 triệu đồng/lượng và Bảo Tín Mạnh Hải giảm còn 143,8 - 147,8 triệu/lượng.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới giao ngay hiện giao dịch ở 4.065 USD/ounce, tức giảm hơn 20 USD so với giá mở cửa. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18 triệu đồng/lượng.

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  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

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