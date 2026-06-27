Giá vàng tăng mạnh nhất tuần

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Tính chung trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Việt Linh.
Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này đã tăng tới 1,5 triệu đồng so với giá đóng cửa phiên giao dịch liền trước (26/6). Chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn được SJC giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, hiện bán ra tại mốc 148,5 triệu/lượng.
Đà tăng mạnh trong sáng nay đã đưa giá vàng miếng lên cao hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, do chênh lệch giữa giá mua - bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng, những người mua vàng cuối tuần trước đến nay vẫn đang tạm lỗ khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
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|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
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|6/5
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|10/5
|11/5
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|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
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|27/5
|28/5
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|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
Diễn biến tăng mạnh cũng được các doanh nghiệp áp dụng với sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn, với mức tăng gần 2 triệu đồng mỗi lượng sáng nay.
Sau điều chỉnh, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng đang niêm yết giá mua vào vàng nhẫn quanh mức 144-146 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 148-148,5 triệu đồng.
Đà tăng vọt của giá vàng trong nước chủ yếu có tác động từ diễn biến giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới đóng cửa giao dịch tuần này ở mức giá 4.088 USD/ounce, tức tăng 63 USD so với giá chốt phiên liền trước.
Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa cộng thêm thuế, phí), giá vàng thế giới rơi vào khoảng 130,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 18 triệu đồng/lượng.
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