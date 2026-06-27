Giá vàng tăng mạnh nhất tuần

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước cùng bật tăng 1,5 triệu đồng trong phiên giao dịch cuối tuần (27/6) để hồi phục về sát mốc 149 triệu đồng/lượng.

Tính chung trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này đã tăng tới 1,5 triệu đồng so với giá đóng cửa phiên giao dịch liền trước (26/6). Chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn được SJC giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, hiện bán ra tại mốc 148,5 triệu/lượng.

Đà tăng mạnh trong sáng nay đã đưa giá vàng miếng lên cao hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, do chênh lệch giữa giá mua - bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng, những người mua vàng cuối tuần trước đến nay vẫn đang tạm lỗ khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5

Diễn biến tăng mạnh cũng được các doanh nghiệp áp dụng với sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn, với mức tăng gần 2 triệu đồng mỗi lượng sáng nay.

Sau điều chỉnh, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng đang niêm yết giá mua vào vàng nhẫn quanh mức 144-146 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 148-148,5 triệu đồng.

Đà tăng vọt của giá vàng trong nước chủ yếu có tác động từ diễn biến giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới đóng cửa giao dịch tuần này ở mức giá 4.088 USD /ounce, tức tăng 63 USD so với giá chốt phiên liền trước.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa cộng thêm thuế, phí), giá vàng thế giới rơi vào khoảng 130,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 18 triệu đồng/lượng.