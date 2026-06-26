Giá vàng thế giới thủng đáy 6 tháng

Giá vàng thế giới phục hồi trở lại trên mốc 4.000 USD/ounce, sau khi thiết lập vùng đáy 6 tháng mới trong phiên liền trước.

Trong phiên mới nhất, giá vàng thế giới đã đảo chiều tăng trở lại trên 4.000 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Đầu phiên giao dịch ngày 25/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay trải qua nhịp tăng 59 USD lên 4.032 USD /ounce, sau khi rớt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Sau đó, kim loại liên tục giằng co trong khoảng 4.000- 4.030 USD /ounce và chốt phiên ở 4.026 USD /ounce, tức nhích thêm 27,6 USD .

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ chốt phiên tăng khoảng 1%, lên 4.047,6 USD /ounce. Còn trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay đã giảm 13,5 USD so với giá chốt phiên và giao dịch quanh 4.012 USD /ounce.

Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến hết tháng 5, đánh dấu mức tăng mạnh nhất và là lần đầu tiên vượt ngưỡng 4% kể từ tháng 4/2023. Kết quả này đúng với dự báo của các chuyên gia do Reuters khảo sát.

Sau khi dữ liệu được công bố, đồng USD đã xóa hết mức tăng trước đó và quay đầu giảm, khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng giảm nhẹ.

"Dữ liệu chỉ số PCE nhìn chung đúng như kỳ vọng. Đó là một trong những lý do khiến giá vàng giữ được sự ổn định trong phiên hôm nay", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Ông Meger nói thêm tâm điểm của thị trường trong thời gian tới vẫn sẽ là áp lực lạm phát. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến giá vàng suy yếu trong vài phiên gần đây.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên 58,38 USD /ounce, bạch kim tăng 1,8% lên 1.606,61 USD /ounce, trong khi giá palladium tăng 1,9% lên 1.188,19 USD /ounce.

Ở một diễn biến khác, chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 25/6 với diễn biến trái chiều. Chỉ số Nasdaq giảm điểm do áp lực bán ở các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, trong khi S&P 500 gần như đi ngang và Dow Jones tăng nhẹ, khi nhà đầu tư đánh giá loạt số liệu kinh tế mới được công bố.

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones tăng 71,72 điểm (+0,14%) lên 51.920,62 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,73 điểm (-0,01%) xuống 7.357,49 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 118,03 điểm (-0,46%) còn 25.358,6 điểm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ trong phiên 26/6. Cụ thể, dầu WTI tại Mỹ giao dịch trên 71 USD /thùng sau khi có thời điểm tăng hơn 2%, đánh dấu phiên tăng đầu tiên sau 5 phiên giảm liên tiếp. Trong khi đó, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu phục hồi và đóng cửa ở gần 75 USD /thùng.

Trước đó trong phiên, giá dầu đã xóa sạch hết các mức tăng từng thiết lập sau khi xung đột kết thúc, đặc biệt trong bối cảnh giới đầu tư đặt cược rằng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ được cải thiện nhờ các tàu chở dầu bị mắc kẹt nhiều tháng trong Vịnh Ba Tư bắt đầu rời khỏi eo biển Hormuz, theo CNBC.

Mặt khác, dữ liệu từ LSEG cho thấy các nhà giao dịch hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất thêm ít nhất 25 điểm cơ bản trước cuối năm nhằm ứng phó với áp lực giá cả gia tăng.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là 80%, giảm từ 85% trước khi số liệu PCE được công bố, nhưng vẫn cao hơn mức 61% ghi nhận trước cuộc họp chính sách của Fed vào tuần trước.

Về tình hình địa chính trị, tại cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Mỹ ở Manama (Bahrain), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington mong muốn thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng và tìm kiếm các thỏa thuận mới với Iran.

Theo ông Rubio, các tuyến hàng hải quốc tế không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ quốc gia nào và việc áp đặt phí lưu thông có thể tạo tiền lệ không phù hợp cho các tuyến đường biển khác trên thế giới.

Tuy nhiên, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng các tàu chỉ được phép đi qua eo biển Hormuz theo những tuyến hàng hải do Tehran chỉ định, cho thấy rủi ro đối với tuyến vận tải biển huyết mạch này vẫn còn hiện hữu. IRGC cũng tuyên bố các tàu không tuân thủ hướng dẫn về hành trình sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý, qua đó làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải trong khu vực.