Giá vàng thế giới giảm 'sốc' xuống dưới 4.000 USD

Dưới áp lực đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất Mỹ ở mức cao, giá vàng thế giới đã lần đầu tiên rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce trong phiên mới nhất.

Trong phiên 24/6, giá vàng thế giới lần đầu tiên giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce kể từ tháng 11/2025. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 24/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm một mạch 124 USD xuống 3.971 USD /ounce, đánh dấu lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD /ounce kể từ tháng 11/2025.

Sau đó, kim loại quý phục hồi trở lại lên 4.044 USD /ounce nhưng dưới áp lực chốt lời, mặt hàng này đang tiếp tục giảm sâu 106 USD xuống quanh 4.002 USD /ounce. Như vậy sau khi lập đỉnh lịch sử 5.594,82 USD /ounce vào cuối tháng 1, giá vàng giao ngay hiện đã giảm hơn 1.500 USD /ounce.

Ngoài phải chịu sức ép chốt lời của nhà đầu tư, đồng USD tăng giá cũng khiến giá vàng giảm sốc. Điều này khiến kim loại quý được định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Gần đây, các nhà giao dịch đã gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay, sau khi ngân hàng trung ương phát đi thông điệp mang lập trường "diều hâu" tại cuộc họp chính sách gần nhất, đồng thời những lo ngại về áp lực lạm phát phát sinh từ cuộc xung đột Iran vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại quý độc lập, cho biết việc thị trường bắt đầu định giá khả năng Fed nâng lãi suất sớm nhất vào tháng 9, cùng với đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất trong 13 tháng và kỳ vọng lạm phát suy giảm, đang tạo áp lực rất lớn lên thị trường kim loại quý.

Ông nói thêm đối với vàng, vùng hỗ trợ nằm ngay dưới mốc 3.900 USD /ounce và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn đang tiếp diễn. Vì vậy, khả năng giá lao dốc mạnh là không cao. "Tuy nhiên, thị trường có thể phải trải qua một giai đoạn tích lũy kéo dài bởi hiện tại vàng không còn là lựa chọn được giới đầu tư ưa chuộng như trước", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia của ING đã hạ dự báo giá vàng trung bình quý III/2026 dự kiến ở mức 4.300 USD /ounce, thay vì 4.850 USD /ounce như dự báo trước đó. Giá vàng trung bình quý IV/2026 dự kiến ở mức 4.600 USD /ounce, thấp hơn mức dự báo cũ ở 5.000 USD /ounce.

Việc ING điều chỉnh giảm dự báo phản ánh quan điểm rằng đồng USD mạnh hơn và triển vọng lãi suất cao kéo dài sẽ tiếp tục là những lực cản đáng kể đối với giá vàng trong những tháng tới.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 4,84% xuống 58,48 USD /ounce, bạch kim giảm 4,35% xuống 1.583 USD /ounce, trong khi palladium mất 5% xuống 1.153 USD /ounce.