Giá vàng trong nước diễn biến lạ

Sau các đợt giảm sâu liên tiếp, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước bất ngờ đứng yên trong phiên giao dịch sáng ngày 24/6, giữa lúc giá vàng thế giới thủng mốc 4.100 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hiện chủ yếu được bán ra quanh vùng 147 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (24/6), thị trường vàng trong nước bất ngờ "lặng sóng" sau nhiều đợt giảm sâu liên tiếp trước đó. Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua (23/6).

Trong phiên giao dịch liền trước, giá vàng miếng SJC đã ghi nhận mức giảm tới gần 2 triệu đồng mỗi lượng. Còn nếu tính chung trong vòng 6 ngày giao dịch gần nhất, giá vàng miếng trong nước đã giảm khoảng 5 triệu đồng. Hiện tại, chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vàng đã lỗ khoảng 8 triệu đồng/lượng trong vòng gần một tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ tại doanh nghiệp này hiện cũng duy trì mức 143,9 - 146,9 triệu/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT ĐỘNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147

Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại Công ty SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Mạnh Hải.

Các đơn vị này hiện đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở 147 triệu/lượng, trong khi giá mua vào dao động quanh mức 144 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Công ty Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh giảm giá vàng miếng 500.000 đồng sáng nay, hiện niêm yết ở 145 - 147 triệu/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp vẫn chạy quanh 147 triệu đồng/lượng. Trong đó, Tập đoàn Phú Quý, PNJ, DOJI cùng giao dịch vàng nhẫn tròn ở 144 - 147 triệu/lượng; Mi Hồng hiện niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 145 - 147 triệu đồng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng giao dịch vàng nhẫn với người dân quanh vùng 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Diễn biến đi ngang của giá vàng trong nước hoàn toàn trái ngược so với biến động mạnh suy yếu của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay của thế giới giảm gần 30 USD (-0,7%) so với thời điểm mở cửa, xuống 4.081 USD /ounce.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 130,2 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 17 triệu đồng/lượng.