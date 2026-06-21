Goldman Sachs phát tín hiệu thận trọng với nhà đầu tư vàng

Goldman Sachs vừa giảm dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 5.400 USD xuống 4.900 USD/ounce, khi khả năng Fed tăng lãi suất ngày càng lớn.

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng xuống còn 4.900 USD/ounce vào cuối năm. Ảnh: Adobe Stock.

Ngân hàng Goldman Sachs vừa hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 xuống còn 4.900 USD /ounce, giảm 500 USD /ounce so với mức dự báo trước đó, trong bối cảnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngày càng lớn.

Trước đó, Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể đạt 5.400 USD /ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư cá nhân trong giai đoạn thị trường khởi sắc đầu năm. Khi đó, vàng giao dịch quanh ngưỡng 5.000 USD /ounce và chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử gần 5.600 USD /ounce một khoảng ngắn.

Đến cuối tháng 3, ngân hàng này vẫn giữ nguyên dự báo trên bất chấp những biến động mạnh của thị trường do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu. Tuy nhiên, kể từ đó, những áp lực lạm phát kéo dài đã khiến kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất suy giảm đáng kể. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng bởi kim loại quý không mang lại lợi suất như các tài sản tài chính khác.

Hiện giá vàng đã lùi về khoảng 4.100 USD /ounce, thấp hơn 27% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 1. Trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5, vàng ghi nhận 3 tháng giảm liên tiếp và hiện thấp hơn khoảng 4% so với đầu năm.

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, mục tiêu giá mới là 4.900 USD /ounce vẫn cho thấy vàng có khả năng tăng trong nửa cuối năm, song mức tăng sẽ khiêm tốn hơn đáng kể so với dự báo trước đó.

“Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của vàng, nhưng thận trọng hơn trong ngắn hạn do rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu”, nhóm phân tích cho biết trong báo cáo công bố ngày 19/6.

Động thái điều chỉnh dự báo này diễn ra chỉ hai ngày sau cuộc họp chính sách đầu tiên của Fed dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Tại cuộc họp báo, ông Warsh nhấn mạnh ưu tiên khôi phục ổn định giá cả, phát đi tín hiệu Fed có thể theo đuổi lập trường cứng rắn hơn đối với lạm phát. Theo công cụ đo lường CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 87%, tăng mạnh so với mức 61% trước cuộc họp.

Trong báo cáo mới nhất, Goldman Sachs cũng điều chỉnh dự báo dòng vốn vào các quỹ ETF vàng theo hướng thận trọng hơn, đồng thời cho rằng Fed có thể trì hoãn việc nới lỏng chính sách tiền tệ đến giữa và cuối năm sau. Trước đó, ngân hàng này kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ cuối năm 2026.

Các chuyên gia của Goldman Sachs nhận định lo ngại về tính độc lập của Fed có thể giảm bớt sau cuộc họp đầu tiên mang màu sắc “diều hâu” dưới thời ông Warsh. Trước khi ông được bổ nhiệm, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ có lập trường mềm mỏng hơn do Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích cựu Chủ tịch Jerome Powell vì không hạ lãi suất.

Goldman Sachs cũng cảnh báo rằng nếu Fed thực sự nâng lãi suất, dự báo giá vàng cuối năm của ngân hàng có thể tiếp tục giảm thêm 500 USD , xuống còn 4.400 USD /ounce. Bởi khi môi trường lãi suất cao kéo dài, nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro kinh tế vĩ mô có thể suy yếu đáng kể.

Khả năng Fed tăng lãi suất cũng được một số lãnh đạo cấp cao của Goldman Sachs đề cập trong thời gian gần đây. Ông Rob Kaplan, Phó chủ tịch Goldman Sachs và là cựu Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, nhận định trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng Fed có thể phải nâng lãi suất ngay từ tháng 9 nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.

Dù vậy, Goldman Sachs vẫn nhìn thấy những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường vàng, đặc biệt là nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương. Theo dự báo của ngân hàng này, các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ mua khoảng 50 tấn vàng mỗi tháng trong năm nay và khoảng 40 tấn mỗi tháng trong năm tới, qua đó tiếp tục tạo lực đỡ cho giá kim loại quý.