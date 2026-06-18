Giá vàng trong nước đã vượt 151 triệu đồng/lượng

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Giá vàng miếng hiện hồi phục về trên vùng 151 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.
Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với giá đóng cửa phiên giao dịch liền trước (17/6). Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán vẫn được SJC giữ ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, các doanh nghiệp CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, hiện bán ra vượt 151 triệu đồng/lượng.
Dù chưa ghi nhận biến động đáng chú ý trong phiên hôm nay, giá vàng miếng vẫn cho thấy xu hướng tăng rõ nét khi đã có 7 phiên tăng liên tiếp kể từ vùng đáy được thiết lập ngày 11/6. Tổng mức tăng trong giai đoạn này đã lên tới hơn 15 triệu đồng/lượng, đánh dấu một trong những nhịp phục hồi mạnh nhất của thị trường vàng trong thời gian gần đây.
Đà tăng liên tiếp kể trên giúp những người mua vàng đúng giá đáy một tuần trước hiện đã ghi nhận khoản lãi gần 13 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, với đa số người mua vàng từ đầu năm đến nay, vùng giá hiện tại vẫn chưa thể giúp họ hòa vốn.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐÃ TĂNG HƠN 15 TRIỆU TỪ ĐÁY
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
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|6/4
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|10/4
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|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
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|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
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|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
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|20/5
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|23/5
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|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
Tương tự, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận xu hướng đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay. Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 148,7 - 151,2 triệu đồng/lượng.
PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng đang niêm yết giá mua vào vàng nhẫn quanh 148,3-148,8 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 150,8-151,3 triệu đồng.
Trên thế giới, giá vàng giao ngay đã hồi phục khoảng 70 USD (+1,7%) so với giá chốt phiên liền trước, hiện giao dịch quanh mức 4.327 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 138 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13 triệu đồng/lượng.
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