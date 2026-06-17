Giá vàng trong nước tăng 5 phiên liên tiếp

Mức tăng ghi nhận trong 5 phiên giao dịch gần nhất của vàng miếng và vàng nhẫn lên tới hơn 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng nhiệt theo đà hưng phấn của giá vàng thế giới. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay chạy quanh mức 4.342 USD /ounce, tăng 11 USD (+0,3%) so với thời điểm chốt phiên liền trước. Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), vàng thế giới đang ở mức 138,4 triệu đồng/lượng.

Đà tăng mạnh của giá vàng thế giới cũng đã tác động tới giá vàng trong nước, kéo giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng thêm gần nửa triệu đồng mỗi lượng.

Hiện Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 149,8 - 151,8 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ cũng đang được công ty giao dịch ở 149,7 - 151,7 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG 5 NGÀY LIÊN TIẾP Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 149.8 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.8

Tương tự SJC, các doanh nghiệp lớn kinh doanh vàng trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng hiện cũng nâng giá vàng miếng thêm gần nửa triệu đồng, bán ra quanh vùng 151,8 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng trong nước đã tăng liên tiếp 5 phiên giao dịch gần đây, với mức tổng mức tăng ghi nhận được lên tới hơn 13 triệu đồng/lượng. Với chênh lệch khoảng 2 triệu đồng khi mua vào và bán ra, người mua vàng miếng có lãi 11 triệu đồng sau 5 ngày giao dịch.

Diến biến tăng giá cũng được các doanh nghiệp lớn áp dụng với vàng nhẫn trong sáng nay. Phú Quý đang thu mua vàng nhẫn với giá 149,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 151,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 800.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên liền trước.

Công ty Mi Hồng áp dụng mức tăng 300.000 đồng với mặt hàng vàng nhẫn 999 của doanh nghiệp, hiện giao dịch mua - bán lần lượt ở 150,3 - 151,8 triệu đồng/lượng. PNJ hiện neo giá vàng nhẫn ở 148,8 - 151,8 triệu đồng/lượng; DOJI neo tại 150 - 152 triệu đồng/lượng trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở 149,8 - 151,8 triệu đồng/lượng.