Các ngân hàng trung ương gom lượng vàng kỷ lục

Số lượng vàng mà các ngân hàng trung ương mua trong 4 năm gần đây tăng gấp đôi so với thập kỷ trước, đặc biệt khi tình hình địa chính trị diễn biến phức tạp.

93% trong số các ngân hàng trung ương tham gia khảo sát cho biết đang nắm giữ vàng, tăng mạnh so với năm trước. Ảnh: Reuters.

Theo khảo sát của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã tích lũy trung bình khoảng 1.000 tấn vàng/năm trong 4 năm gần đây, cao gấp đôi mức trung bình 500 tấn/năm của thập kỷ trước. Động thái diễn ra trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng, khiến triển vọng quản lý dự trữ ngoại hối trở nên khó lường hơn.

Hơn 90% ngân hàng trung ương đang nắm giữ vàng

Phần lớn phản hồi trong khảo sát "Dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương năm 2026" được thu thập sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, sự kiện đã đẩy giá dầu tăng mạnh và gây áp lực khiến giá vàng giảm.

Tuy nhiên, theo ông Shaokai Fan, Giám đốc phụ trách khối ngân hàng trung ương của WGC, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì sự quan tâm mạnh mẽ đối với vàng và đợt giảm giá gần đây không làm thay đổi quan điểm của họ.

Cụ thể, trong số 74 ngân hàng trung ương tham gia khảo sát thường niên của WGC, 93% cho biết đang nắm giữ vàng, tăng mạnh so với mức 81% của năm trước.

90% cơ quan tham gia khảo sát lý giải khả năng duy trì giá trị trong các giai đoạn khủng hoảng là yếu tố quan trọng nhất, mức cao nhất từng được ghi nhận. Các lý do hàng đầu khác gồm vai trò lưu giữ giá trị trong dài hạn và khả năng đa dạng hóa danh mục dự trữ. Đặc biệt, 85% các ngân hàng trung ương thuộc nhóm nền kinh tế mới nổi và đang phát triển (EMDE) đánh giá cao vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị.

Đáng chú ý, 45% số ngân hàng trung ương tham gia khảo sát dự kiến gia tăng dự trữ vàng trong vòng 12 tháng tới, mức cao nhất kể từ khi khảo sát được thực hiện. Phần lớn còn lại cho biết dự trữ vàng sẽ không thay đổi, trong khi chỉ 1% có ý định giảm lượng vàng nắm giữ.

Trong bối cảnh một số ngân hàng trung ương tiếp tục đưa vàng về nước hoặc đa dạng hóa nơi lưu trữ, 9% số đơn vị được khảo sát cho biết đã tăng lượng vàng lưu trữ trong nước trong 12 tháng qua, tăng từ 5% của năm trước. Đồng thời, 10% cho biết đã mở rộng hoặc đa dạng hóa các địa điểm lưu trữ vàng ở nước ngoài, tăng mạnh so với mức 2% của năm ngoái.

Xu hướng này dự kiến tiếp diễn trong thời gian tới. Khoảng 7% số ngân hàng trung ương cho biết có kế hoạch tăng lưu trữ vàng trong nước trong vòng 12 tháng tới, trong khi 9% dự định đa dạng hóa các địa điểm lưu trữ ở nước ngoài.

Về địa điểm lưu trữ vàng, 57% số ngân hàng trung ương lựa chọn Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) làm nơi cất giữ vàng, 49% lựa chọn lưu trữ trong nước, 16% lưu trữ tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tăng nhẹ so với năm trước. Trong khi đó, mức độ ưa chuộng đối với Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ giảm đáng kể, từ 12% năm 2025 xuống còn 6% năm nay.

Vị thế không thay đổi của vàng

Khảo sát năm 2026 cho thấy vàng tiếp tục củng cố vị thế là một tài sản dự trữ chiến lược của các ngân hàng trung ương. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, lạm phát và những nghi ngờ về vai trò dài hạn của đồng USD, WGC nhận định nhiều ngân hàng trung ương lựa chọn tăng nắm giữ vàng, đồng thời đa dạng hóa cả danh mục dự trữ lẫn địa điểm lưu trữ để giảm thiểu rủi ro.

"Các ngân hàng trung ương ngày càng xem vàng là một tài sản chiến lược quan trọng và được quản lý chủ động trong danh mục dự trữ của mình", WGC nêu trong báo cáo.

Kết quả khảo sát năm nay cũng cho thấy những bất ổn kinh tế và địa chính trị vẫn đang tạo áp lực lớn lên các nhà quản lý dự trữ ngoại hối. Cụ thể, lo ngại liên quan đến lãi suất, triển vọng lạm phát và rủi ro địa chính trị cho thấy đa dạng hóa danh mục và giảm thiểu rủi ro vẫn là các động lực quan trọng chi phối các quyết định quản lý dự trữ chiến lược.

Mặt khác, việc nhiều ngân hàng trung ương tìm cách đa dạng hóa các địa điểm lưu trữ vàng được xem là xu hướng mới nổi thời gian gần đây. Dù vẫn tồn tại một số khác biệt giữa các ngân hàng trung ương thuộc các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển (EMDE); cả 2 nhóm đều có chung niềm tin rằng vàng là một công cụ lưu giữ giá trị đáng tin cậy cũng như là yếu tố quan trọng trong chiến lược quản lý dự trữ dài hạn.

Theo dự báo của Metals Focus, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương trong năm 2026 sẽ giảm khoảng 15% so với năm trước nếu tính theo khối lượng, nhưng vẫn duy trì cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước năm 2022, qua đó tiếp tục đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường vàng.