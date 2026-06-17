Giá vàng thế giới giằng co

Giá vàng thế giới liên tục trồi sụt quanh mốc 4.320-4.340 USD, sau khi tăng mạnh 3 phiên liên tiếp.

Trong phiên 16/6, giá vàng thế giới liên tục trồi sụt quanh 4.320-4.340 USD. Ảnh: Reuters.

Đầu phiên giao dịch ngày 16/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng hơn 40 USD lên 4.355 USD /ounce. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi kim loại quý giảm trở lại dưới 4.320 USD và sau đó là khoảng thời gian liên tục giằng co quanh mốc 4.320- 4.340 USD .

Mặt hàng này đóng cửa phiên ở mức 4.330,6 USD /ounce (+ 22,1 USD ) và hiện nhích thêm 10,2 USD lên 4.341,1 USD /ounce trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 17/6.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng chốt phiên 16/6 tăng khoảng 0,1%, lên 4.354,4 USD /ounce.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,3% lên 70,22 USD /ounce, bạch kim tăng 2,8% lên 1.816,65 USD /ounce còn palladium tăng 0,7% lên 1.358,06 USD /ounce.

"Yếu tố hỗ trợ thị trường trong hai phiên gần đây chính là triển vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến. Kết quả là lãi suất ngắn hạn đã giảm, giá năng lượng đi xuống và khả năng Fed phải nâng lãi suất vào cuối năm nay cũng thấp hơn", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết.

Thời gian qua, vàng chịu áp lực từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, khi giá dầu tăng mạnh làm dấy lên kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, kim loại quý không sinh lời này lại kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao.

Ở thị trường dầu thô, trong phiên mới nhất, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng nhẹ 0,26% lên 79 USD /thùng. Loại dầu này đã giảm xuống dưới 80 USD /thùng lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3, sau khi lao dốc gần 5% trong phiên đầu tuần ngay sau thông tin về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Dầu WTI tại Mỹ cũng tăng 0,25% lên 76,2 USD /thùng. Ngược lại, hợp đồng tương lai dầu Brent lao dốc 5,1%, xuống còn 78,96 USD /thùng; còn dầu WTI giảm 5,8%, xuống 76,05 USD /thùng.

Tại thị trường chứng khoán Mỹ, trong khi S&P 500 và Nasdaq đóng cửa giảm điểm, chỉ số Dow Jones lại ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục phiên thứ 2 liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 328,64 điểm (+0,64%) lên 51.999,67 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 42,94 điểm (-0,57%) xuống 7.511,35 điểm, Nasdaq Composite giảm 307,6 điểm (-1,15%) xuống 26.376,34 điểm.

Cổ phiếu của SpaceX tiếp tục bứt phá mạnh, vượt giá trị vốn hóa thị trường của Amazon và có thời điểm vượt cả Microsoft, đồng thời nhanh chóng leo lên nhóm những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới. Các cổ phiếu đã trải qua phiên giao dịch đầy biến động, được thúc đẩy bởi hoạt động đầu cơ sôi động trên các hợp đồng quyền chọn vừa niêm yết của công ty. Cổ phiếu SpaceX tăng 4,8% trong ngày, theo Reuters.

Về tình hình địa chính trị, thỏa thuận tạm thời do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ kéo dài thêm 60 ngày lệnh ngừng bắn mong manh, vốn được thiết lập từ tháng 4, đồng thời mở lại eo biển Hormuz. Tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới đã gần như bị phong tỏa kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Mặt khác, giới đầu tư hiện chờ đợi loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương trong tuần này, đặc biệt là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 17/6 (giờ địa phương).

Đây là cuộc họp đầu tiên dưới sự điều hành của Chủ tịch mới Kevin Warsh. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường chỉ còn đánh giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12, giảm so với mức khoảng 70% của tuần trước.