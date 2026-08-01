Amazon 'bơm' 50 tỷ USD, chính thức nắm 5% cổ phần OpenAI

Tập đoàn Amazon vừa hoàn tất giải ngân khoản đầu tư 50 tỷ USD vào OpenAI, chính thức nắm giữ 5% cổ phần của nhà phát triển ChatGPT trước thềm IPO sắp tới.

Trung tâm Dữ liệu Amazon Web Services tại Virginia (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, Amazon - tập đoàn thương mại điện tử và điện toán đám mây Mỹ - đã chính thức hoàn tất giải ngân khoản đầu tư trị giá 50 tỷ USD vào OpenAI.

Thương vụ này giúp gã khổng lồ công nghệ nắm giữ khoảng 5% cổ phần tại startup do Sam Altman điều hành, trong bối cảnh công ty này đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm sau.

Trước đó, Amazon đã "bơm" 15 tỷ USD đầu tiên cho OpenAI như một phần của thỏa thuận hợp tác thương mại hồi tháng 2. Theo điều khoản ban đầu, khoản tiền 35 tỷ USD còn lại sẽ chỉ được giải ngân nếu OpenAI đạt được các cột mốc quan trọng như chính thức niêm yết cổ phiếu hoặc đạt bước bứt phá công nghệ AI mới.

Dù chưa có điều kiện nào trong số này được hoàn tất, Amazon vẫn quyết định chuyển toàn bộ số tiền còn lại trong tuần qua.

Động thái đẩy nhanh tiến độ giải ngân diễn ra sau khi OpenAI tái đàm phán thành công hợp đồng hợp tác với Microsoft vào tháng 4. Thỏa thuận sửa đổi này đã dỡ bỏ các rào cản độc quyền, cho phép các nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây khác - bao gồm Amazon Web Services (AWS) - chính thức tham gia cung cấp dịch vụ cho OpenAI.

Trước thời điểm tái đàm phán, Microsoft từng cân nhắc các biện pháp pháp lý do lo ngại sự hợp tác giữa OpenAI và Amazon vi phạm các cam kết trước đó.

Dòng vốn mới tiếp tục bổ sung tiềm lực tài chính cho startup hiện được định giá tới 852 tỷ USD . Việc huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn thế hệ tiếp theo đòi hỏi chi phí hạ tầng đắt đỏ, và đây được xem là yếu tố sống còn để OpenAI duy trì lợi thế dẫn đầu trước các đối thủ lớn như Anthropic, Google cùng các phòng nghiên cứu AI từ Trung Quốc.

Đối với Amazon, thương vụ không chỉ dừng lại ở quyền sở hữu cổ phần mà còn thắt chặt mối quan hệ thương mại sâu rộng hơn, bao gồm việc cung cấp dịch vụ đám mây AWS, hạ tầng tính toán và năng lượng.

Amazon đang tận dụng mối quan hệ hợp tác với cả OpenAI lẫn Anthropic để thúc đẩy việc thương mại hóa dòng chip AI Trainium do hãng tự phát triển - sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với vi xử lý của Nvidia và chip TPU của Google.

Tính đến nay, ngoài khoản đầu tư vào OpenAI, Amazon cũng đã cam kết rót tới 33 tỷ USD vào Anthropic, trong đó 18 tỷ USD đã chính thức được giải ngân.