TikTok Shop bội thu tại Việt Nam

TikTok Shop ghi nhận tổng giá trị giao dịch tại Việt Nam tăng trưởng 66% trong năm 2025.

TikTok Shop ghi nhận tổng giá trị giao dịch tại Việt Nam tăng trưởng 66% trong năm 2025. Ảnh: Reuters.

Đây là thông tin được bà Phương Lương, Giám đốc Thương mại Nhà bán hàng vừa và nhỏ, TikTok Shop chia sẻ tại sự kiện TikTok Shop Vietnam Summit 2026 với chủ đề "Beyond the Horizon: Growth, Reimagined" (tạm dịch: Dẫn lối kỷ nguyên thương mại mới).

Bà Phương Lương cho biết trong năm 2025, số lượng người mua hàng và người bán hàng trên TikTok Shop lần lượt tăng trưởng 36% và 42% so với năm trước đó.

Đặc biệt, số lượng nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết vọt tăng 140%, trong đó lực lượng tham gia livestream bán hàng trên TikTok Shop đã tăng gấp đôi. Đồng thời, nguồn cung video ngắn gắn giỏ hàng cũng ghi nhận mức tăng trưởng 45% so với 2024.

Bà Phương Lương, Giám đốc Thương mại Nhà bán hàng vừa và nhỏ của TikTok Shop chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng được ghi nhận trên nhiều nhóm ngành hàng. Đơn cử, ở nhóm ngành nhà cửa và đời sống đạt mức tăng 94%; bách hoá tăng 71%; điện thoại và điện tử tăng 71%; mẹ và bé tăng 67%; thời trang và phụ kiện tăng 60%; làm đẹp và chăm sóc cá nhân tăng 43%.

"Số liệu cho thấy sự ưa chuộng của người tiêu dùng Việt với thương mại khám phá. Trong đó, nội dung đóng vai trò đắc lực để khơi gợi nhu cầu, cung cấp thông tin và xây dựng niềm tin trước quyết định mua sắm", bà Phương nói.

Cũng theo vị này, kết quả trên không chỉ được thúc đẩy bởi cộng đồng hơn 70 triệu người dùng đến với TikTok hàng tháng tại Việt Nam mà còn đến từ tính khám phá trong mỗi video của TikTok mang lại.

Dù đà tăng trưởng đang tích cực, song đại diện TikTok Shop nhìn nhận thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam ngày càng "khó tính" và trưởng thành hơn. Người tiêu dùng đang đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn cho mua sắm trực tuyến như giá cả, nguồn gốc sản phẩm, chất lượng hàng hóa, uy tín của người bán.

Bên cạnh đó, các yếu tố như tốc độ giao nhận, phương thức thanh toán, chính sách đổi trả và dịch vụ hậu mãi cũng là yếu tố tác động tới hành vi mua hàng của người dùng Việt.

Để giữ được đà tăng trưởng, đại diện TikTok Shop cho biết đang đẩy mạnh nhiều chương trình như mở rộng nguồn cung ngành hàng, hỗ trợ nhà bán hàng, đặc biệt là nhóm nhà bán hàng chính hãng với ước tính hơn 6.500 đơn vị.

Ngoài ra, nền tảng còn nâng cao chất lượng nguồn cung và dịch vụ giao hàng nhanh như giao nhanh 4 giờ, giao trong ngày nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của ngành hàng thực phẩm tươi sống, đông lạnh. Bà Phương Lương tin rằng sự hỗ trợ này sẽ thúc đẩy tăng trưởng về lượng và chất cho các nhà bán hàng trong thời gian tới.

Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, tổng doanh số của 4 sàn TMĐT lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291.600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ đạt hơn 2,186 tỷ sản phẩm, tăng gần 14%, trong khi số lượng nhà bán hoạt động đạt 613.800 shop, tăng 14%.

Metric.vn cho biết doanh số của thị trường tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao theo từng tháng, dao động từ 38% đến 52%. Đơn vị đồng thời ước tính tổng doanh số của 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki sẽ đạt khoảng 146.300 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 2,3% so với quý II. Sản lượng tiêu thụ ước đạt khoảng 1,084 tỷ sản phẩm, tăng gần 4% so với quý trước.