Shopee, Lazada, TikTok Shop phải nộp thuế thay người bán

Theo Nghị định 252/2026, nền tảng thương mại điện tử phải khấu trừ, khai thay, nộp thay thuế cho người bán ngay khi giao dịch được xác nhận thành công.

Thời điểm thực hiện khấu trừ là thời điểm xác nhận giao dịch thành công và chấp nhận thanh toán theo quy định của nền tảng. Ảnh: Phương Lâm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định riêng về khai và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) và các nền tảng số khác.

Sàn TMĐT sẽ khấu trừ, nộp thay thuế cho người bán

Cụ thể, theo Điều 43, chủ quản nền tảng TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán, bao gồm cả nền tảng trong nước và nước ngoài, có trách nhiệm khấu trừ, khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động trên nền tảng.

Quy định này cũng áp dụng đối với chủ sở hữu trực tiếp quản lý nền tảng, tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền quản lý nền tảng, cũng như tổ chức tại Việt Nam có hoạt động kinh tế số khác thay mặt chủ quản nền tảng TMĐT ở nước ngoài thực hiện chi trả thu nhập cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin.

Theo nghị định, chủ quản nền tảng có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay số thuế GTGT phải nộp đối với mỗi giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ phát sinh doanh thu trong nước của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên nền tảng.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, nền tảng thực hiện khấu trừ, nộp thay số thuế phải nộp đối với mỗi giao dịch phát sinh doanh thu trong và ngoài nước của cá nhân cư trú, đồng thời khấu trừ, nộp thay đối với doanh thu phát sinh trong nước của cá nhân không cư trú.

Không chỉ áp dụng với người bán trong nước, nghị định cũng quy định chủ quản nền tảng TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán phải thực hiện khấu trừ, nộp thay thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với từng giao dịch phát sinh doanh thu tại Việt Nam của nhà cung cấp nước ngoài kinh doanh trên nền tảng.

Trường hợp nhà cung cấp nước ngoài đã được chủ quản nền tảng khấu trừ, khai và nộp thay số thuế phải nộp thì không phải tiếp tục khai, nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần doanh thu đã được nền tảng thực hiện nghĩa vụ thuế.

Khấu trừ ngay khi giao dịch được xác nhận thành công

Nghị định mới cũng quy định rõ thời điểm phát sinh nghĩa vụ khấu trừ thuế.

Theo Điều 44, đối với chủ quản nền tảng TMĐT, thời điểm thực hiện khấu trừ là thời điểm xác nhận giao dịch thành công và chấp nhận thanh toán theo quy định của nền tảng. Trong khi đó, đối với tổ chức kinh doanh tại Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thay nhà cung cấp nước ngoài hoặc cá nhân không cư trú, thời điểm khấu trừ là khi thực hiện thanh toán.

Số thuế phải khấu trừ được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu phát sinh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Nghị định cũng dành một quy định đáng chú ý đối với những trường hợp nền tảng hoặc tổ chức có trách nhiệm khấu trừ không xác định được giao dịch phát sinh doanh thu trên nền tảng là hàng hóa hay dịch vụ, hoặc không xác định được loại dịch vụ trên cơ sở dữ liệu và thông tin sẵn có. Trong trường hợp này, số thuế phải khấu trừ sẽ được xác định theo mức tỷ lệ phần trăm thuế suất cao nhất theo quy định của pháp luật thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Đối với các giao dịch bị hủy hoặc hàng hóa bị trả lại, chủ quản nền tảng TMĐT được thực hiện bù trừ số thuế đã khấu trừ, nộp thay của giao dịch bị hủy hoặc trả lại với số thuế phải khấu trừ, nộp thay của các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh sau đó. Số thuế nộp thay được xác định bằng tổng số thuế của các giao dịch phát sinh sau khi đã thực hiện bù trừ theo quy định. Đồng thời, chủ quản nền tảng thực hiện kê khai số thuế đã khấu trừ theo tháng.