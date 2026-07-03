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Kinh doanh

Người chỉ có 1 căn nhà, đất ở được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán

  • Thứ sáu, 3/7/2026 14:27 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Nghị định 253 quy định cá nhân có duy nhất một nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Cá nhân chỉ có duy nhất một nhà ở hoặc một quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 253/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó làm rõ các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch bất động sản, bao gồm chuyển nhượng, thừa kế và nhận quà tặng là nhà, đất.

Đáng chú ý, cá nhân chỉ có duy nhất một nhà ở hoặc một quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng tài sản này. Quy định miễn thuế này không áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Để được miễn thuế, cá nhân chỉ có duy nhất một nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở tại thời điểm chuyển nhượng; sở hữu nhà ở, đất ở đó tối thiểu 183 ngày; đồng thời phải chuyển nhượng toàn bộ nhà ở hoặc quyền sử dụng đất. Trường hợp đồng sở hữu, chỉ người không có nhà ở, đất ở khác mới được miễn thuế; người vẫn còn sở hữu nhà ở hoặc đất ở khác không thuộc diện miễn.

Việc kê khai thông tin nhà ở, quyền sử dụng đất ở là duy nhất sẽ do cá nhân người chuyển nhượng thực hiện và chịu trách nhiệm. Trường hợp cơ quan quản lý phát hiện kê khai không đúng, người khai sẽ bị truy thu thuế và xử phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật liên quan khác.

Ngoài trường hợp trên, nghị định cũng quy định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng được miễn thuế.

Cụ thể, các giao dịch giữa vợ với chồng; cha mẹ đẻ với con đẻ; cha mẹ nuôi với con nuôi; cha mẹ chồng với con dâu; cha mẹ vợ với con rể; ông bà nội với cháu nội; ông bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau đều thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, thu nhập từ nhận thừa kế hoặc quà tặng là bất động sản giữa các đối tượng có quan hệ gia đình nêu trên cũng được miễn thuế.

Trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai) khi vợ/chồng ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì thu nhập từ việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

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Thủy Tiên

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