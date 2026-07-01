Thay đổi quan trọng với người có thu nhập 40 triệu/tháng từ hôm nay

So với quy định nộp thuế thu nhập cá nhân trước năm 2026, cá nhân có thu nhập 40 triệu đồng/tháng từ 1/7 sẽ được giảm gần 2 triệu đồng tiền thuế.

Cá nhân có thu nhập 40 triệu đồng/tháng từ 1/7 sẽ được giảm 1,78 triệu đồng tiền thuế. Ảnh: Nam Khánh.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản tiền người có thu nhập phải nộp cho Nhà nước khi mức thu nhập chịu thuế vượt ngưỡng được miễn theo quy định. Số thuế này được tính dựa trên tiền lương, tiền công thực nhận sau khi đã khấu trừ các khoản theo quy định.

Từ kỳ tính thuế năm 2026, theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15, Nhà nước điều chỉnh tăng mức giảm trừ các khoản hợp lệ để phù hợp với đời sống hiện tại. Trong đó, giảm trừ cho người nộp thuế tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng; giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng lên 6,2 triệu đồng/người/tháng; bảo hiểm bắt buộc 10,5% bao gồm BHXH, BHYT, BHTN.

Thuế được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần, tức là thu nhập càng cao thì phần thu nhập vượt ngưỡng sẽ chịu mức thuế suất cao hơn, chứ không áp một mức thuế cho toàn bộ thu nhập.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực thi hành từ hôm nay (ngày 1/7), cách tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân được áp dụng theo công thức:

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Trong đó: Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập chịu thuế mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế trừ đi các khoản giảm trừ theo quy định. Thuế suất được xác định theo biểu thuế lũy tiến từng phần 5 bậc mới.

Biểu thuế lũy tiến từng phần 5 bậc.

Như vậy từ ngày 1/7, thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương 40 triệu/tháng được xác định gồm:

- Các khoản giảm trừ: Giảm trừ gia cảnh: 15,5 triệu; giảm trừ bảo hiểm bắt buộc: 40 triệu x (8% + 1,5% + 1%) = 4,2 triệu

Tổng các khoản giảm trừ = 15,5 triệu + 4,2 triệu = 19,7 triệu

Thu nhập tính thuế = 40 triệu - 19,7 triệu = 20,3 triệu đồng.

Thuế theo biểu thuế lũy tiến 5 bậc:

Bậc 1: Thuế TNCN = 10 triệu x 5% = 0,5 triệu

Bậc 2: Thuế TNCN = (20,3 triệu - 10 triệu) x 10% = 1,03 triệu

Tổng thuế TNCN phải nộp = 1,53 triệu đồng/tháng.

So với quy định nộp thuế TNCN trước năm 2026, cá nhân có thu nhập 40 triệu đồng/tháng từ 1/7 sẽ được giảm 1,78 triệu đồng tiền thuế.

Ngoài mức nộp thuế TNCN có sự thay đổi, thì Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 cũng bổ sung hàng loạt khoản thu nhập chịu thuế mới nhằm bao quát các hoạt động kinh tế hiện đại. Đó là thu nhập từ hoạt động đại lý, môi giới, hợp tác kinh doanh với tổ chức; từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nền tảng số; thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức; thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon...

Các khoản thu nhập được miễn thuế được bổ sung mới gồm thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp; lãi trái phiếu chính quyền địa phương; tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép; thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả và thu nhập của chuyên gia nước ngoài làm việc tại dự án ODA, cơ quan Liên Hợp Quốc, cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình...