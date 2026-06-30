Từ 1/7, bán biển số đẹp trúng đấu giá phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Từ ngày 1/7, thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá chính thức thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 5%.

Từ ngày 1/7, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá chính thức được bổ sung vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 5%. Thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được trong từng lần phát sinh.

Trước đó, từ tháng 7/2023, Việt Nam đã triển khai thí điểm đấu giá biển số ôtô theo Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội. Đến ngày 10/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 156/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, thay thế Nghị định 39/2023/NĐ-CP và mở rộng phạm vi đấu giá, áp dụng đối với cả biển số ôtô, xe mô tô và xe gắn máy.

Theo quy định hiện hành, giá khởi điểm đấu giá biển số ôtô là 40 triệu đồng, trong khi biển số xe mô tô, xe gắn máy có giá khởi điểm 5 triệu đồng.

Đến nay, biển số ôtô có giá trúng đấu giá cao nhất tại Việt Nam là 30K-999.99, được trả hơn 75,2 tỷ đồng tại phiên đấu giá ngày 13/1/2024. Đối với xe máy, biển số 50AA-999.99 được đấu giá thành công với giá trúng 2,68 tỷ đồng tại phiên đấu giá ngày 9/4/2025 ở TP.HCM.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, cơ quan này đã phối hợp với Công ty VPA tổ chức thành công 10 phiên đấu giá, niêm yết khoảng 15 triệu biển số xe. Tổng số tiền người trúng đấu giá đã nộp vào tài khoản chuyên thu để nộp ngân sách Nhà nước đến nay đạt hơn 11.000 tỷ đồng .