Quy định mới với các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng

Từ ngày 1/7, nhiều giao dịch chuyển khoản của khách hàng doanh nghiệp sẽ được áp dụng cơ chế xác thực bảo mật nâng cao theo quy định tại Thông tư 77 của Ngân hàng Nhà nước.

Giải pháp bảo mật mới được kỳ vọng hạn chế nguy cơ lộ lọt thông tin và giảm thiểu các hành vi gian lận tài chính. Ảnh: Nam Khánh.

Nhằm nâng cao an toàn cho các dịch vụ trực tuyến trong lĩnh vực ngân hàng, ngày 31/12/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật trong cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Đáng chú ý, Thông tư 77 yêu cầu áp dụng biện pháp xác thực nâng cao đối với các giao dịch trực tuyến có giá trị lớn hoặc vượt ngưỡng quy định, đặc biệt đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp. Nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật đối với ứng dụng ngân hàng điện tử như kiểm soát tính toàn vẹn của ứng dụng, phát hiện thiết bị đã bị can thiệp (root, jailbreak), ngăn chặn ứng dụng giả mạo hoặc bị chỉnh sửa cũng được quy định chặt chẽ.

Nhiều ngân hàng đã chủ động nâng cấp hạ tầng công nghệ và thông báo tới khách hàng doanh nghiệp để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi. Theo thông báo của ABBank, từ ngày 1/7, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ phải trực tiếp phê duyệt và thực hiện xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt đối với các giao dịch thuộc diện áp dụng theo quy định mới.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai xác thực sinh trắc học và điều chỉnh cơ chế phân quyền phê duyệt trên nền tảng ABBank Business. Quy định mới được áp dụng đối với hai nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Đối với các tổ chức mới mở tài khoản tại ABBank dưới 12 tháng hoặc doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng, các giao dịch chuyển tiền, thanh toán từ 50 triệu đồng/lần hoặc từ 100 triệu đồng/ngày trở lên sẽ yêu cầu người đại diện theo pháp luật trực tiếp phê duyệt và xác thực khuôn mặt.

Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán đơn giản theo mô hình "Người nhập và duyệt", người đại diện theo pháp luật phải thực hiện xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng/lần hoặc từ 20 triệu đồng/ngày.

ABBank cũng điều chỉnh quyền hạn của tài khoản "Người nhập và duyệt". Theo đó, các giao dịch vượt ngưỡng quy định chỉ được khởi tạo khi người thực hiện là người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, người dùng chỉ được phép phê duyệt các lệnh do chính mình tạo lập và không được phê duyệt giao dịch do người dùng khác khởi tạo.

Ngân hàng lưu ý, các giao dịch có giá trị thấp hơn các ngưỡng nêu trên vẫn được thực hiện theo quy trình hiện hành và không yêu cầu xác thực khuôn mặt.

Ngoài ABBank, TPBank cũng là một trong những ngân hàng sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 77. Theo TPBank, ngân hàng đã sẵn sàng triển khai cơ chế phân loại giao dịch theo hình thức xác thực trên nền tảng TPBank Biz dành cho khách hàng tổ chức.

Thay vì áp dụng một ngưỡng giao dịch chung cho mọi khách hàng, TPBank Biz sẽ phân loại doanh nghiệp theo từng nhóm và áp dụng các yêu cầu xác thực tương ứng. Trong đó, phương thức xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt kết hợp mã OTP sẽ được triển khai linh hoạt tùy theo đặc điểm của từng nhóm khách hàng.

Đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán đơn giản, khách hàng sẽ phải xác thực sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày. Yêu cầu này cũng áp dụng đối với các giao dịch thanh toán hóa đơn có giá trị trên 100 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị trên 100 triệu đồng/ngày, cũng như các giao dịch chuyển tiền quốc tế.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc mới thiết lập quan hệ với TPBank dưới 12 tháng theo quy định của ngân hàng, người đại diện hợp pháp sẽ phải thực hiện xác thực khuôn mặt khi phê duyệt các giao dịch chuyển tiền, thanh toán có giá trị trên 50 triệu đồng/lần hoặc trên 100 triệu đồng/ngày.

Không chỉ ABBank và TPBank, nhiều ngân hàng thương mại khác như Agribank, BIDV, VPBank, Eximbank và OCB cũng đang đẩy mạnh nâng cấp nền tảng ngân hàng số, siết chặt các lớp bảo mật, hoàn thiện hệ thống xác thực và đầu tư vào hạ tầng an toàn thông tin nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới của NHNN.