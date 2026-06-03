Giao dịch chuyển khoản có thể bị kiểm tra trong các trường hợp này

Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường, một số giao dịch chuyển khoản của người dân có thể bị ngân hàng đưa vào diện theo dõi, kiểm tra và xác minh.

Giao dịch chuyển khoản của người dân sẽ bị kiểm tra trong trường hợp bị phát hiện các dấu hiệu bất thường. Ảnh: Nam Khánh.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã ban hành nhiều hướng dẫn giúp các tổ chức tín dụng nhận diện và kiểm soát các giao dịch có dấu hiệu rủi ro.

Theo Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý rủi ro đối với tài khoản, thẻ và đơn vị chấp nhận thanh toán liên quan đến các giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo, lừa đảo mà VNBA công bố, các ngân hàng được khuyến nghị tăng cường phối hợp để phát hiện sớm những tài khoản có dấu hiệu bất thường trong hoạt động chuyển tiền.

Đáng chú ý, các trường hợp tài khoản nhận tiền từ nhiều nguồn khác nhau, phát sinh giao dịch với tần suất dày đặc trong thời gian ngắn hoặc có liên quan đến các tài khoản nằm trong danh sách cảnh báo có thể bị đưa vào diện giám sát và xác minh.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, ngân hàng có thể chủ động liên hệ khách hàng để xác minh thông tin nhận biết khách hàng (KYC), làm rõ mục đích giao dịch, nguồn tiền, tần suất chuyển nhận tiền cũng như đối chiếu với lịch sử giao dịch trước đó.

Việc xác minh nhằm bảo vệ khách hàng trước nguy cơ tài khoản bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo trực tuyến, rửa tiền hoặc các hình thức gian lận tài chính khác. Trong một số trường hợp, ngân hàng có thể áp dụng biện pháp kiểm soát tăng cường hoặc tạm thời hạn chế một số giao dịch để phục vụ công tác rà soát, đánh giá rủi ro.

Danh sách các dấu hiệu nghi ngờ được VNBA liệt kê khá chi tiết. Trong đó bao gồm tài khoản có thông tin đăng ký không khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tài khoản xuất hiện trong các nội dung rao bán, trao đổi trên website hoặc hội nhóm mạng xã hội đều có thể bị đưa vào diện theo dõi.

Ngoài ra, những tài khoản thường xuyên nhận tiền từ nhiều tài khoản khác nhau rồi nhanh chóng chuyển đi hoặc rút hết trong thời gian rất ngắn, gần như không duy trì số dư, cũng được xem là dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro. Tài khoản có trên 3 giao dịch nhận tiền từ các tài khoản nằm trong danh sách nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo hoặc chủ tài khoản thuộc danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công an và các cơ quan có thẩm quyền khác cũng có thể bị kiểm tra.

Bên cạnh đó, các giao dịch có giá trị lớn hoặc tần suất bất thường so với nghề nghiệp, độ tuổi, nơi cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi thông thường của chủ tài khoản cũng nằm trong nhóm cần giám sát. Những giao dịch phát sinh tại địa điểm, thời gian bất thường hoặc trường hợp một thiết bị được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều tài khoản thanh toán khác nhau cũng có thể bị đánh giá là có rủi ro.

Tuy nhiên, việc tài khoản bị đưa vào diện xác minh không đồng nghĩa với vi phạm. Sau quá trình kiểm tra, nếu không phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc cảnh báo ban đầu được xác định là không chính xác, các biện pháp hạn chế (nếu có) sẽ được gỡ bỏ và giao dịch của khách hàng sẽ được khôi phục bình thường.