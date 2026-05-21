3 thay đổi lớn trong giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng

Thời gian gần đây, hoạt động chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng đã ghi nhận một loạt điều chỉnh quan trọng, bao gồm cơ chế kiểm tra tài khoản người nhận trước giao dịch, thay đổi quy trình xử lý các giao dịch giá trị lớn và siết chặt quy định về tên hiển thị trên tài khoản thanh toán.

Những thay đổi này được triển khai đồng thời từ phía các ngân hàng thương mại và cơ quan quản lý Nhà nước, trong bối cảnh hoạt động lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi.

Hệ thống cảnh báo rủi ro: Ngân hàng kiểm tra tài khoản người nhận trước khi duyệt lệnh

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc các ngân hàng chủ động tích hợp hệ thống cảnh báo rủi ro ngay trong luồng xử lý giao dịch chuyển tiền, thay vì chỉ phụ thuộc vào ý thức cảnh giác của khách hàng.

Agribank là một trong những nhà băng tiên phong triển khai chức năng này, áp dụng cho cả giao dịch thực hiện tại quầy. Cụ thể, hệ thống sẽ tự động phân tích thông tin tài khoản người nhận và phân loại mức độ rủi ro theo 3 cấp độ: rủi ro cao, rủi ro trung bình và chưa xác thực.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, giao dịch viên sẽ cảnh báo khách hàng trước khi hoàn tất lệnh chuyển tiền. Theo Agribank, sau thời gian triển khai, hệ thống đã ghi nhận hàng trăm nghìn lượt cảnh báo giao dịch.

Trước đó, Vietcombank cũng đã đưa vào vận hành hệ thống VCB Alert trên app điện thoại và tại quầy giao dịch. Nhiều ngân hàng khác như BIDV, VietinBank, MB và VPBank cũng đang triển khai các cơ chế cảnh báo rủi ro tương tự trên nền tảng mobile banking.

Khi nhận được cảnh báo rủi ro trước khi chuyển tiền, người dùng nên dừng giao dịch và xác minh lại thông tin người nhận qua kênh liên lạc độc lập, không phải qua đường dẫn hay số điện thoại do đối tác giao dịch cung cấp trực tiếp trong cuộc trao đổi đang diễn ra.

Giao dịch từ 500 triệu không còn được chuyển khoản nhanh 24/7

Một thay đổi quan trọng trong giao dịch chuyển tiền giá trị lớn là việc nhiều ngân hàng đồng loạt dừng tính năng tự động tách lệnh đối với giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên. Danh sách các ngân hàng đã triển khai thay đổi này bao gồm Vietcombank, VPBank, Eximbank, SHB và MSB…

Trước đây, hệ thống Napas 24/7 (tức kênh chuyển tiền nhanh liên ngân hàng) có hạn mức tối đa 500 triệu đồng/lệnh. Một số ngân hàng cho phép hệ thống tự động chia các giao dịch vượt ngưỡng này thành nhiều lệnh nhỏ để vẫn được xử lý qua Napas 24/7, tức là gần như tức thời, kể cả ngoài giờ hành chính, cuối tuần và ngày lễ.

Tuy nhiên, khi tính năng tự động tách lệnh bị dừng, toàn bộ giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên sẽ chuyển sang luồng xử lý thông thường. Điều này đồng nghĩa thời gian xử lý có thể kéo dài vài giờ, hoặc phải chờ đến ngày làm việc tiếp theo nếu phát sinh ngoài giờ hành chính hay vào ngày nghỉ.

Các ngân hàng cho biết thay đổi này được thực hiện theo lộ trình tuân thủ Thông tư 40/2024 của Ngân hàng Nhà nước.

Với người dùng, trong trường hợp cần chuyển tiền gấp với tổng giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, đặc biệt ngoài giờ hành chính hoặc vào dịp cuối tuần, các ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động tự chia nhỏ giao dịch, mỗi lần dưới 500 triệu đồng để vẫn sử dụng được kênh Napas 24/7.

'Xóa sổ' tài khoản biệt danh: Tên hiển thị phải khớp với căn cước công dân

Thay đổi quan trọng thứ 3 trong hoạt động chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng là quy định mới về tên hiển thị trên tài khoản thanh toán. Theo Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1/4, tên tài khoản thanh toán bắt buộc phải trùng khớp hoàn toàn với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.

Quy định này đồng nghĩa sẽ chấm dứt dịch vụ đặt biệt danh cho tài khoản hay còn gọi là nickname hay iNick vốn được nhiều ngân hàng triển khai nhằm giúp khách hàng tạo tên dễ nhớ bằng chữ, số điện thoại hoặc tên cá nhân để thuận tiện khi nhận chuyển tiền. Cơ quan quản lý đánh giá cơ chế này tiềm ẩn nguy cơ chuyển nhầm tiền và gây khó khăn trong xác minh chính chủ dòng tiền.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải minh bạch thông tin số hiệu và tên tài khoản trên chứng từ giao dịch, đồng thời tăng cường giám sát các luồng tiền có dấu hiệu bất thường hoặc liên quan đến lừa đảo.

Kể từ sau ngày 1/4, các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản nickname cũ có thể bị từ chối hoặc không thể thực hiện. Người dùng cần thông báo lại cho đối tác, bạn bè và người thân về việc sử dụng số tài khoản gốc do ngân hàng cấp thay vì biệt danh đã đăng ký trước đây.