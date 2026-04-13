Ngân hàng chặn hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền bất thường

Các ngân hàng đang tăng cường ứng dụng công nghệ để kiểm soát rủi ro trong thanh toán, đặc biệt với các giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu bất thường.

Các nhà băng đã giúp hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền, thanh toán của khách hàng được tạm dừng hoặc hủy bỏ do nghi ngờ gian lận, lừa đảo. Ảnh: Hoa Mỹ.

Một số ngân hàng thương mại đã bắt đầu triển khai các công cụ cảnh báo giao dịch nhằm hạn chế rủi ro lừa đảo trong thanh toán. Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank đã đưa vào vận hành hệ thống AgriNotify, giải pháp phát hiện tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ gian lận khi khách hàng thực hiện chuyển tiền.

Đặc biệt, AgriNotify đã được triển khai đồng bộ trên nhiều kênh như Agribank Plus, eBanking (Mobile Banking, Internet Banking) đối với các giao dịch chuyển tiền trong hệ thống Agribank và chuyển tiền nhanh liên ngân hàng.

Đồng thời, tại quầy giao dịch, hệ thống cũng hỗ trợ cảnh báo đối với các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản mở tại Agribank và 4 ngân hàng gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và MB.

Tính đến ngày 5/4, dịch vụ AgriNotify đã ghi nhận trên 200.000 lượt cảnh báo giao dịch, trong đó hơn 91.000 giao dịch bị tạm dừng hoặc hủy bỏ với tổng giá trị hơn 360 tỷ đồng .

Theo thống kê trong năm 2025, toàn hệ thống Agribank đã phát hiện và hoàn trả kịp thời hơn 25.700 món tiền thừa với tổng giá trị lên tới hơn 91 tỷ đồng cho khách hàng. Bên cạnh đó, cán bộ Agribank tại các chi nhánh đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời gần 60 vụ lừa đảo qua không gian mạng, bảo toàn hơn 17 tỷ đồng cho khách hàng.

Dịch vụ AgriNotify là dịch vụ phát hiện, cảnh báo tài khoản nghi ngờ, lừa đảo khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền online và tại quầy. Theo đó, ngay khi khách hàng nhập thông tin người nhận, hệ thống sẽ tự động đối chiếu với dữ liệu từ cơ quan chức năng và hệ thống nội bộ để phát hiện dấu hiệu bất thường.

Nếu phát hiện rủi ro, cảnh báo sẽ được hiển thị ngay lập tức, giúp khách hàng có thêm cơ sở để cân nhắc trước khi chuyển tiền. Cảnh báo được phân thành 3 mức độ rõ ràng gồm rủi ro cao, rủi ro trung bình và tài khoản chưa xác thực (thông tin không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Ở quy mô toàn ngành, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến ngày 23/3, hệ thống Simo - nền tảng hỗ trợ giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong thanh toán - đã được triển khai tại 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 trung gian thanh toán. Hệ thống này đang lưu trữ hơn 688.000 bản ghi liên quan đến các tài khoản, ví điện tử, thẻ ngân hàng và đơn vị chấp nhận thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm.

Từ dữ liệu này, Simo đã phát đi hơn 3,5 triệu lượt cảnh báo tới người dùng, trong đó có trên 1,1 triệu giao dịch được tạm dừng hoặc hủy bỏ, với tổng giá trị gần 4.000 tỷ đồng .