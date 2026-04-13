VPBank và VNPAY ký kết hợp tác thúc đẩy thanh toán và nộp thuế số

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số.

Cú bắt tay mang đến bộ công cụ toàn diện, miễn phí dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), hộ kinh doanh thích ứng với các quy định mới về quản lý thuế, thông qua việc chuẩn hóa dữ liệu và đơn giản hóa quy trình kê khai, nộp thuế.

Sự kiện đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đồng hành khách hàng doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh của hai đơn vị, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận hệ sinh thái số toàn diện với chi phí tối ưu trong dài hạn.

Hệ sinh thái này bao gồm giải pháp thanh toán số như cổng thanh toán, VNPAY-QR, SmartPOS, PhonePOS. Cùng với đó là bộ giải pháp nộp thuế số được tích hợp nhằm giải quyết bài toán quản lý tài chính, kế toán và tuân thủ pháp lý vốn là thách thức lớn với nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ gồm: Phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế VNPAY-Invoice; dịch vụ truyền nhận dữ liệu thuế VNPAY-TVAN; lưu trữ hóa đơn điện tử trên nền tảng VNPAY Cloud 10 năm; giải pháp chữ ký số VNPAY-CA và Nền tảng hợp đồng điện tử VNeDoc.

Đại diện VPBank và VNPAY ký kết hợp tác.

Theo nội dung hợp tác, VNPAY triển khai chương trình hỗ trợ miễn phí không giới hạn đến hết năm 2028 cho giải pháp chuyển đổi số, áp dụng với khách hàng mới khi sử dụng ít nhất một dịch vụ thanh toán số của VNPAY, đồng thời tham gia chương trình mở mới tài khoản hộ kinh doanh hoặc tài khoản doanh nghiệp tại VPBank.

Ở góc độ ngân hàng, VPBank cũng đưa ra ưu đãi thiết thực nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng khi tham gia chương trình. Mỗi tài khoản hộ kinh doanh/doanh nghiệp mở mới sẽ nhận được voucher VPBank NEO trị giá 100.000 đồng cùng quyền lợi trải nghiệm gói hội viên VPBank Prime với nhiều ưu đãi hấp dẫn trong thời gian 9 tháng.

Cú bắt tay mang đến bộ công cụ toàn diện, miễn phí dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), hộ kinh doanh.

Bên cạnh giải pháp công nghệ, VNPAY và VPBank triển khai đội ngũ hỗ trợ trực tiếp nhằm giúp khách hàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ thuận lợi hơn. Đặc biệt, với nhóm người dùng chưa quen công nghệ, đội ngũ sẽ hướng dẫn tận nơi, đồng hành từng bước để làm quen công cụ số và áp dụng hiệu quả vào hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Đại diện VPBank cho biết: “Việc hợp tác cùng VNPAY - một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp thanh toán số tại Việt Nam - mang ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển giải pháp dành cho cộng đồng hộ kinh doanh. Sự kết hợp giữa nền tảng tài chính ngân hàng và năng lực công nghệ thanh toán số được kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái đồng bộ, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận phương thức thanh toán hiện đại, đồng thời chuẩn hóa quy trình vận hành và quản lý tài chính”.

Theo đại diện ngân hàng, trong bối cảnh môi trường pháp lý ngày càng yêu cầu minh bạch và chuẩn hóa, việc số hóa hoạt động kinh doanh không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện cần để phát triển bền vững. Thông qua hợp tác này, VPBank hướng đến việc đồng hành khách hàng trong hành trình thích ứng với thay đổi, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng cơ hội tăng trưởng.

Đại diện VNPAY cho rằng việc hợp tác VPBank giúp tận dụng thế mạnh của cả hai bên để mang đến giải pháp thiết thực, dễ triển khai và phù hợp nhu cầu thực tế của thị trường.

Bà Phan Mỹ Hạnh - Phó Giám Đốc Khối Khách Hàng Cá Nhân VPBank.

“Trong thời gian qua, nỗi băn khoăn của không ít hộ kinh doanh là có nhiều thay đổi trong cách tính và nộp thuế. Doanh nghiệp và hộ kinh doanh đứng trước bài toán chuyển đổi số nhưng làm sao không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày. Giải pháp được ký kết hôm nay sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc này, giúp đơn giản hóa quy trình, tối ưu việc quản lý và tạo điều kiện để các đơn vị kinh doanh thích ứng thuận lợi hơn với các yêu cầu mới”, đại diện VNPAY nhấn mạnh.

Được biết, VNPAY cũng đồng thời phối hợp cơ quan thuế tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang nhằm thúc đẩy triển khai giải pháp nộp thuế số, đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng kinh doanh.

Hợp tác giữa VPBank và VNPAY không chỉ dừng ở việc cung cấp sản phẩm dịch vụ, mà còn hướng đến xây dựng nền tảng hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng SME và hộ kinh doanh. Về dài hạn, việc chuẩn hóa hoạt động tài chính, kế toán và thuế thông qua công cụ số sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường, đồng thời tạo nền tảng cho việc tiếp cận dịch vụ tài chính nâng cao như tín dụng, bảo hiểm hay đầu tư. Đây cũng là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân, vốn đang chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Việt Nam.