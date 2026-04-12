Gần 20 ngân hàng đã giảm lãi suất, mạnh nhất lên tới 3%/năm

Sau chỉ đạo của NHNN, gần 20 ngân hàng thương mại đã hạ lãi suất, trong đó mức giảm sâu nhất lên tới 3%/năm đối với lãi suất cho vay và khoảng 0,5-1%/năm ở lãi suất huy động.

Các ngân hàng dồn dập hạ lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Nam Khánh.

Ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngân hàng ngày 9/4 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn chủ trì, làn sóng giảm lãi suất đã lan rộng khi gần 20 ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh theo cam kết với cơ quan quản lý, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng.

Lãi vay giảm tới 3%/năm

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt điều chỉnh lần này là mức giảm lãi suất cho vay tương đối mạnh. Tính đến hiện tại, NamABank là ngân hàng ghi nhận mức điều chỉnh sâu nhất trên thị trường khi công bố giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân với biên độ lên tới 3%/năm so với mức hiện hành. Chính sách này được áp dụng từ ngày 11/4.

Trong khi đó, KienlongBank thông báo giảm lãi suất cho vay tới 1%/năm đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm mở rộng dư địa hỗ trợ nền kinh tế, với ưu tiên dành cho các lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu.

Tại nhóm quốc doanh, Agribank cho biết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng được sử dụng làm lãi suất tham chiếu để xác định lãi suất cho vay trung, dài hạn. Vì thế, nhà băng này sẽ điều chỉnh giảm lãi suất huy động với mức 0,5% ở kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đối với khách hàng cá nhân, hiệu lực từ 13/4. Khi lãi suất tham chiếu giảm 0,5%/năm, lãi suất cho vay tương ứng cũng được điều chỉnh giảm 0,5%.

Tương tự ở chiều huy động, dù mức giảm không lớn như lãi suất cho vay, nhưng biên độ điều chỉnh tại nhiều ngân hàng vẫn khá đáng kể, phổ biến trong khoảng 0,1-0,5%/năm và cá biệt có nơi lên tới 1%/năm tùy từng kỳ hạn.

LPBank hiện là ngân hàng có mức giảm mạnh nhất ở lãi suất huy động khi giảm 0,4-1%/năm đối với các kỳ hạn 6-36 tháng. Đây là mức giảm sâu nhất trong nhóm ngân hàng thương mại tính đến hiện tại, cho thấy sự chủ động trong việc hạ chi phí đầu vào.

Vietcombank cũng là một trường hợp đáng chú ý khi nhanh chóng đảo chiều chính sách lãi suất. Dù mới tăng lãi suất huy động trước đó không lâu, ngân hàng này đã quyết định giảm trở lại từ ngày 13/4. Cụ thể, lãi suất đối với kỳ hạn có mức cao nhất (24 tháng) được điều chỉnh giảm 0,5%/năm, xuống còn 6%/năm. Các kỳ hạn khác cũng đang được rà soát để điều chỉnh phù hợp. Với bước đi này, lãi suất huy động của Vietcombank hiện không vượt quá ngưỡng 6%/năm ở tất cả các kỳ hạn.

Tại Techcombank, biểu lãi suất huy động cũng đã giảm 0,1% đối với các kỳ hạn ngắn 3-5 tháng và giảm mạnh 0,5%/năm đối với các kỳ hạn 6-36 tháng. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn duy trì chính sách ưu đãi khi cộng thêm lãi suất lên tới 0,8% cho các khoản tiền gửi mở mới kỳ hạn 6 tháng vào thứ Hai hàng tuần, nhằm giữ sức hấp dẫn đối với dòng tiền gửi.

Trước khi có chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động các kỳ hạn dài tại nhiều ngân hàng thương mại đã vượt 7%/năm. Ảnh: Nam Khánh.

Lan rộng toàn thị trường

Nhiều ngân hàng khác cũng đồng loạt tham gia vào làn sóng giảm lãi suất với biên độ tương đối lớn. NamABank giảm lãi suất huy động tối đa 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Sacombank giảm 0,3% đối với các kỳ hạn 6-11 tháng và giảm 0,5%/năm đối với kỳ hạn 12-18 tháng. Eximbank sau thời gian dài giữ nguyên biểu lãi suất kể từ tháng 7 năm ngoái, cũng đã nhập cuộc khi giảm 0,5% đối với các kỳ hạn 18-36 tháng.

BVBank công bố mức giảm 0,3% đối với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và giảm mạnh 0,5% đối với các kỳ hạn 15-36 tháng kể từ ngày 11/4. Tại ABBank, lãi suất mới cũng giảm 0,05% với các kỳ hạn 6-13 tháng và giảm 0,5% đối với các kỳ hạn dài 15-60 tháng. Trong khi đó, VietABank lựa chọn mức giảm đồng đều 0,5% đối với các kỳ hạn 6-36 tháng.

Cùng xu hướng, SHB giảm 0,2-0,3% đối với các kỳ hạn 6-12 tháng và giảm 0,4% đối với các kỳ hạn 15-36 tháng. Baoviet Bank cũng cập nhật biểu lãi suất mới với mức giảm 0,3% đối với các kỳ hạn 6-36 tháng.

KienlongBank giảm 0,2% trên toàn bộ kỳ hạn 1-60 tháng, trong khi TPBank điều chỉnh giảm 0,1% đối với các kỳ hạn ngắn 1-5 tháng và giảm 0,2% với các kỳ hạn 6-36 tháng. NCB cũng nằm trong nhóm ngân hàng tiên phong khi giảm 0,1% đối với các kỳ hạn 6-60 tháng.

Đáng chú ý, ở nhóm ngân hàng số, Cake by VPBank từng gây chú ý khi niêm yết mức lãi suất lên tới 9,2%/năm sau ưu đãi. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, dù vẫn duy trì mức cộng thêm 1,3%/năm cho khách hàng, mức lãi suất cao nhất tại nhà băng này cũng đã giảm xuống còn 8,7%/năm.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất trên thị trường, yêu cầu các ngân hàng minh bạch việc công bố lãi suất trên website, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng.