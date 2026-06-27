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Kinh doanh

Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cho doanh nghiệp

  • Thứ bảy, 27/6/2026 21:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cục Thuế yêu cầu toàn ngành triển khai chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026 cho 43 nhóm ngành cùng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 245/2026 ngày 27/6 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026, Cục Thuế đã ban hành công điện gửi Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn yêu cầu khẩn trương triển khai chính sách, tuyên truyền đến người nộp thuế và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện.

Theo Nghị định mới, chính sách gia hạn áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoạt động trong 43 nhóm ngành, lĩnh vực, đồng thời mở rộng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật.

Danh mục được gia hạn trải rộng ở nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, từ nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, sản xuất điện tử, xây dựng, vận tải, lưu trú, du lịch đến giáo dục, y tế, sản xuất phim điện ảnh, kinh doanh bất động sản, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí trọng điểm...

Theo Nghị định 245, số thuế giá trị gia tăng phát sinh từ kỳ tính thuế tháng 5 đến tháng 9 năm nay và kỳ khai thuế quý II, III sẽ được gia hạn tối đa 5 tháng. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được gia hạn tối đa 5 tháng đối với thuế thu nhập cá nhân của các kỳ tính thuế này.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế tạm nộp quý II được gia hạn 3 tháng, còn số thuế tạm nộp quý III sẽ được gia hạn 2 tháng.

Bên cạnh đó, 50% tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2026 của các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm cũng được gia hạn thêm 5 tháng.

Để được áp dụng chính sách, người nộp thuế chỉ cần gửi văn bản đề nghị gia hạn cho toàn bộ số thuế và tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn. Hồ sơ có thể nộp điện tử, trực tiếp hoặc qua bưu chính, chậm nhất đến ngày 2/11/2026.

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Thủy Tiên

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