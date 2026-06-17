Hộ kinh doanh thu dưới 5 tỷ/năm đề xuất được nộp thuế khoán, Cục Thuế nói gì?

Trước đề xuất cho phép hộ kinh doanh thu dưới 5 tỷ đồng/năm tiếp tục được nộp thuế khoán, lãnh đạo Cục Thuế cho biết sẽ tiếp thu đề xuất, nghiên cứu, đánh giá giải pháp phù hợp.

Cục Thuế cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến đề xuất, nghiên cứu, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp trong việc quản lý thuế với các hộ kinh doanh. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính sáng nay (17/6), ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế, đã có thông tin liên quan đề xuất của một số hiệp hội, chuyên gia về việc tiếp tục áp dụng chính sách thuế khoán với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng /năm.

Cụ thể, ông Sơn cho biết tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị có nội dung về việc xóa bỏ thuế khoản, chuyển sang hình thức tự kê khai trên doanh thu thực tế để xác định nghĩa vụ thuế.

Liên quan nội dung này, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 198, Chính phủ cũng đã có chương trình hành động, các Nghị quyết 138, Nghị quyết 139, Bộ Tài chính có chỉ đạo và cơ quan thuế đã triển khai suốt thời gian qua.

Theo ông Sơn, điểm thay đổi lớn nhất hiện nay không nằm ở thuế suất mà ở phương thức quản lý. Trước đây, hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế, còn hiện nay ngưỡng doanh thu miễn thuế được nâng lên 1 tỷ đồng /năm. Đối với nhóm hộ kinh doanh nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, mức thuế suất cơ bản không thay đổi. Người nộp thuế sẽ tự xác định doanh thu theo tháng hoặc quý để kê khai.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết trong quá trình triển khai, cơ quan thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ để hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh. Nhiều dịch vụ công nghệ liên quan đang được miễn phí trong giai đoạn đầu.

Ông Sơn cho biết thêm trong giai đoạn đầu áp dụng quy định mới, 98% hộ kinh doanh thuộc diện tự kê khai doanh thu đã thực hiện đúng và kịp thời. Cơ quan thuế cũng theo dõi sát diễn biến của từng tờ khai, từng hộ kinh doanh để hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hướng dẫn kê khai trong thời gian đầu.

Đến nay, việc áp dụng phương thức quản lý mới bước đầu mang lại nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Việc kê khai doanh thu thực tế cũng giúp hạn chế tình trạng doanh thu thay đổi, nhưng không được điều chỉnh kịp thời, từ đó giảm nguy cơ thất thu thuế.

Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh. Tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp, mở rộng các giải pháp hỗ trợ để hộ kinh doanh yên tâm và thấy được lợi ích của việc kê khai khác với thuế khoán trước đây, từ đó tránh việc điều chỉnh doanh thu không kịp thời, có thể dẫn tới hành vi trốn thuế.

"Với chủ trương kể trên, những quy định hiện nay đang phù hợp với tình hình thực tế", ông Mai Sơn nói nhưng cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và theo dõi để có tham mưu với Bộ Tài chính, các cấp có thẩm quyền nếu các đề xuất mới tạo được thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.