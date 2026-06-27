Từ 1/7, cán bộ, công chức không được tham gia bán hàng đa cấp

Nghị định 137/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định nhiều nhóm đối tượng không được tham gia bán hàng đa cấp, trong đó có cán bộ, công chức, sĩ quan, quân nhân...

Theo quy định, người tham gia bán hàng đa cấp phải là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và cư trú tại Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn.

Từ ngày 1/7, Nghị định 137/2026 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định nhằm siết chặt điều kiện tham gia hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo quy định, người tham gia bán hàng đa cấp phải là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và cư trú tại Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp bán hàng đa cấp không được ký hợp đồng với một số nhóm đối tượng nhất định.

Cụ thể, nhóm đầu tiên là người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội như sản xuất, buôn bán hàng giả; sản xuất, buôn bán hàng cấm; quảng cáo gian dối; lừa dối khách hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một số tội danh khác theo quy định của pháp luật.

Quy định cũng không cho phép người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp, gắn với doanh nghiệp bán hàng đa cấp mà họ tham gia, ký hợp đồng tham gia mạng lưới đa cấp.

Ngoài ra, người từng bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc vi phạm quy định về phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp không dựa trên giao dịch mua bán hàng hóa cũng không được tham gia nếu chưa đủ điều kiện được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định cũng cấm những cá nhân từng giữ vai trò thành viên công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu hoặc thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật, tổng giám đốc (giám đốc) của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tham gia hoạt động này trong một số trường hợp theo quy định.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cũng thuộc nhóm không được tham gia bán hàng đa cấp. Quy định tương tự áp dụng với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp và công nhân công an trong các đơn vị thuộc Công an nhân dân.