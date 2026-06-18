Từ 1/7, hãng bay phải hoàn vé nếu delay từ 4 tiếng trở lên

Nghị định 208/2026 về vận tải hàng không quy định rõ trách nhiệm hỗ trợ, chăm sóc và bồi thường của hãng hàng không khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình.

Với các chuyến bay chậm từ 4 tiếng trở lên, hãng hàng không phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý đổi chuyến hoặc đổi hành trình. Ảnh: Diệu Thanh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 208/2026/NĐ-CP về vận tải hàng không, có hiệu lực từ ngày 1/7. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định chi tiết nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình.

Theo quy định mới, khi chuyến bay chậm từ 2 tiếng trở lên, hãng hàng không phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách.

Trong trường hợp chuyến bay chậm do lỗi của người vận chuyển, hành khách có quyền yêu cầu đổi chuyến hoặc đổi hành trình đến điểm cuối mà không phải chịu các điều kiện hạn chế hay phụ phí liên quan.

Đối với chuyến bay chậm từ 3 tiếng trở lên, hãng hàng không phải phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp voucher có giá trị tương đương.

Đáng chú ý, với các chuyến bay chậm từ 4 tiếng trở lên, hãng hàng không phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý đổi chuyến hoặc đổi hành trình. Đồng thời, hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay sẽ được bồi thường ứng trước không hoàn lại. Quy định này áp dụng đối với các trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển.

Nghị định cũng quy định trách nhiệm của hãng hàng không khi chuyến bay bị thay đổi lịch trình. Từ thời điểm mở bán vé đến trước khi công bố lịch bay căn cứ, nếu giờ khởi hành thay đổi sớm hoặc muộn hơn 5 tiếng so với thời gian ghi trên vé, hãng phải thông báo cho hành khách và thực hiện hoàn vé hoặc bố trí chuyến bay thay thế theo yêu cầu.

Sau thời điểm công bố lịch bay căn cứ, các chuyến bay khởi hành muộn hơn 15 phút phải thực hiện các nghĩa vụ tương ứng đối với trường hợp chậm chuyến. Trường hợp chuyến bay được điều chỉnh sớm hơn 4 tiếng so với lịch bay căn cứ, hãng cũng phải hoàn vé hoặc bố trí phương án vận chuyển thay thế cho hành khách.

Đối với trường hợp chuyến bay bị hủy hoặc hành khách bị từ chối vận chuyển do lỗi của người vận chuyển, hãng hàng không có trách nhiệm bố trí chuyến bay thay thế, hoàn vé, thực hiện các biện pháp chăm sóc và bồi thường theo quy định.

Nghị định 208/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 15/6 nhằm quy định chi tiết một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025 liên quan đến hoạt động vận tải hàng không, trách nhiệm của người vận chuyển và quyền lợi của hành khách.