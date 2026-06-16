Nghiên cứu tổ hợp bảo dưỡng máy bay 360 triệu USD ở Vân Đồn

Sun Group, HAECO, Japan Airlines và Toyota Tsusho ký thỏa thuận nghiên cứu đầu tư tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO) trị giá 360 triệu USD tại sân bay Vân Đồn.

Dự án được kỳ vọng tạo gần 1.000 việc làm tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: CĐT.

Sun Group cùng HAECO, Japan Airlines và Toyota Tsusho ngày 16/6 đã ký thỏa thuận liên doanh nghiên cứu đầu tư, phát triển tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO) tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Theo kế hoạch, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 360 triệu USD , được triển khai trên diện tích hơn 20 ha trong khu vực sân bay Vân Đồn.

Ở giai đoạn đầu, tổ hợp được thiết kế để có thể tiếp nhận đồng thời 4 tàu bay thân rộng và 2 tàu bay thân hẹp. Các bên cho biết cơ sở này sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2028. Giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng diện tích cũng như công suất nhà chứa tàu bay.

Dự án được kỳ vọng tạo gần 1.000 việc làm, trong đó có khoảng 200 chuyên gia và lao động nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên sân bay Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam - hợp tác với các đối tác quốc tế để nghiên cứu phát triển một tổ hợp MRO quy mô lớn.

Trong liên doanh, HAECO là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), hiện phục vụ hàng trăm hãng hàng không trên thế giới. Japan Airlines là hãng hàng không quốc gia của Nhật Bản, trong khi Toyota Tsusho là tập đoàn thương mại thuộc Toyota Group.

Dự án được nghiên cứu trong bối cảnh nhu cầu bảo dưỡng tàu bay tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á gia tăng cùng tốc độ mở rộng đội bay của các hãng hàng không.

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, quy mô thị trường MRO trong nước có thể đạt khoảng 7,4 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, năng lực bảo dưỡng hiện nay mới đáp ứng được một phần nhu cầu, đặc biệt ở các hạng mục kỹ thuật chuyên sâu.

Nếu được triển khai, tổ hợp MRO tại Vân Đồn được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực bảo dưỡng tàu bay trong nước, giảm phụ thuộc vào các trung tâm MRO ở nước ngoài và từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dịch vụ hàng không trong khu vực.