Tin vui cho chủ sở hữu máy bay thương gia ở Việt Nam

Cục Hàng không vừa cấp chứng nhận cho một trung tâm bảo trì các dòng máy bay thương gia đăng ký tại Việt Nam, giúp việc bảo dưỡng thuận tiện và tiết kiệm hơn.

Thị trường máy bay thương gia ở Việt Nam còn khá nhỏ nhưng có tiềm năng phát triển trong tương lai. Ảnh minh họa: Haite.

Cục Hàng không (CAAV) mới đây đã cấp chứng nhận cho Công ty Dịch vụ Hàng không ExecuJet Haite Aviation Services được thực hiện bảo trì định kỳ và chuyên sâu đối với máy bay thương gia mang đăng ký Việt Nam, bao gồm các dòng Falcon, Legacy và Gulfstream.

Hai cơ sở bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO) của ExecuJet Haite đặt tại sân bay quốc tế Tân Hải (Thiên Tân) và Đại Hưng (Bắc Kinh). Đây là những trung tâm được đánh giá có năng lực kỹ thuật cao, hiện là nơi bảo hành ủy quyền cho Dassault, Embraer và Gulfstream.

Việc được CAAV phê duyệt giúp các chủ sở hữu và nhà khai thác máy bay thương gia Việt Nam có thêm lựa chọn, thay vì đưa tàu bay sang Singapore hoặc Hong Kong như trước đây.

Theo ông Paul Desgrosseilliers, Giám đốc điều hành ExecuJet Haite, chứng nhận từ CAAV sẽ giúp quy trình bảo trì cho các chủ sở hữu máy bay thương gia Việt Nam trở nên thuận tiện hơn, đồng thời khẳng định năng lực kỹ thuật của hệ thống MRO tại Thiên Tân và Bắc Kinh.

Hiện nay, thị trường hàng không thương gia tại Việt Nam có quy mô khá nhỏ, với khoảng 10-12 máy bay, theo dữ liệu của trang Aerospace Global News.

Con số này cho thấy phân khúc hàng không thương gia còn khiêm tốn so với tổng số hơn 240 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường vẫn có tiềm năng tăng trưởng khi nhu cầu di chuyển riêng tư và công tác bằng chuyên cơ của giới doanh nhân ngày càng tăng.

Đuợc thành lập vào tháng 12/2010, Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ExecuJet Haite Trung Quốc chuyên cung cấp các dịch vụ hàng không thương gia trọn gói với cơ sở tại sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân và sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh.

ExecuJet Haite là công ty con của Tập đoàn Haite, có trụ sở tại Tứ Xuyên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh hàng không trong 30 năm qua.