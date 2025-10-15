Sun PhuQuoc Airways lần đầu bán vé, rẻ hơn Vietjet, Vietnam Airlines

Giới thiệu là hãng hàng không full service, Sun PhuQuoc Airways hiện có mức giá cạnh tranh hơn so với các hãng hàng không trong nước.

Sun PhuQuoc Airways sẽ có chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 11. Ảnh: SPA.

Hôm nay, Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không do Sun Group đầu tư đã chính thức mở bán vé cho các chuyến bay cất cánh từ tháng 11.

Giá vé của hãng hàng không mới được quan tâm trong bối cảnh thị trường hiện tại đã đa dạng lựa chọn từ full services của Vietnam Airlines đến các mức giá rẻ hơn của Vietjet, Vietravel Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines.

Với trọng điểm khai thác ở Phú Quốc, hãng hàng không mới nhất gia nhập thị trường Việt Nam khai thác nhiều chuyến bay từ Quảng Ninh (sân bay Vân Đồn), Hải Phòng (sân bay Cát Bi), Hà Nội (sân bay Nội Bài), Đà Nẵng (sân bay Đà Nẵng), Nha Trang (sân bay Cam Ranh) và TP.HCM (sân bay Tân Sơn Nhất) đến Đảo ngọc. Bên cạnh đó, Sun PhuQuoc Airways còn khai thác các chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng và TP.HCM.

Hãng bay mới có các hạng vé là phổ thông và thương gia. Trong đó, hạng vé phổ thông, dù ở hạng tiết kiệm, linh hoạt hay đặc biệt đều bao gồm 7 kg hành lý xách tay, 23 kg hành lý ký gửi và suất ăn miễn phí.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews ở cùng ngày bay, chặng bay ở các khung giờ đẹp vào buổi sáng hoặc tối, giá vé của Sun PhuQuoc Airways đang rẻ hơn đáng kể so với hãng bay cùng phân khúc full service là Vietnam Airlines. Bên cạnh đó, ở một số chặng, giá vé của hãng thậm chí còn rẻ hơn cả Vietjet dù có thêm nhiều dịch vụ đi kèm.

Đường bay/Hãng SPA Vietnam Airlines Vietjet Hà Nội - TP.HCM 3,5 4,8 2,6 Hà Nội - Phú Quốc 4 5,6 4,3 TP.HCM - Phú Quốc 2,1 3,6 2,6 Đà Nẵng - Phú Quốc 4,5 9 5,8

Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết trong 1 giờ đầu mở bán, trang web của hãng đã ghi nhận hơn 20.000 lượt truy cập. Nhiều chuyến bay nhanh chóng được bán hết hoặc chỉ còn rất ít vé. Vị đại diện cho biết hiện hãng đang bán vé với mức giá ưu đãi để kích cầu trong thời gian đầu. Giá vé sau đó sẽ được điều chỉnh tuỳ theo nhu cầu của thị trường.

Trước đó, video quảng cáo cũng hé lộ trang phục của tiếp viên Sun PhuQuoc Airways với thiết kế thanh lịch, trang nhã.

Với việc Sun PhuQuoc Airways chính thức bay thương mại, thị trường hàng không Việt Nam hiện nay có tổng cộng 7 hãng bay nội địa gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Jetstar Pacific Airlines, Vietravel Airlines, VASCO và mới nhất là hãng bay của Sun Group.

Ngày 25/9, Sun PhuQuoc Airways cho biết đã chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (Air Operator Certificate - AOC).

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, công nhận hãng đã đáp ứng các yêu cầu về mọi mặt để chính thức khai thác các chuyến bay thương mại thường lệ.

Hiện hãng hàng không này có đội bay gồm 3 tàu bay Airbus thân hẹp. Trong những tháng sắp tới, hãng bay này dự kiến nhận thêm 5 máy bay, qua đó hoàn thiện đội bay 8 chiếc vào cuối năm nay.

Sun PhuQuoc Airways cũng đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất, hàng hóa với một loạt đơn vị thành viên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Sun PhuQuoc Airways được phép khai thác mô hình kinh doanh hàng không truyền thống đầy đủ dịch vụ chất lượng cao, kết hợp mô hình bay charter hỗn hợp. Hãng kết nối Phú Quốc với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong và ngoài nước.

Dự án có tổng thời gian hoạt động là 50 năm, với quy mô đầu tư 2.500 tỷ đồng , trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.000 tỷ đồng . Trung tâm hoạt động chính của hãng đặt tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).