Bước tiến mới của Sun PhuQuoc Airways

Sun PhuQuoc Airways vừa ký hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất, hàng hóa với một loạt đơn vị thành viên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Sun PhuQuoc Air đã nhận 3 tàu bay và có kế hoạch tăng đội bay lên 8 chiếc trong năm nay. Ảnh: SPA.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Air đã chia sẻ về sự ra đời của hãng bay này với vai trò là mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái - từ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến hạ tầng, bất động sản của Sun Group.

Ông Quân cũng cho biết tên gọi của hãng thể hiện khát vọng, cùng tư tưởng, tinh thần kiến tạo đất nước của Sun Group với mong muốn giúp Phú Quốc phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.

"Nhìn ra xung quanh, Phú Quốc không khác gì Phuket, Bali, Jeju. Nhưng Phú Quốc mới đang nằm ở tiềm năng", ông Quân giải thích.

CEO Sun PhuQuoc Air nhấn mạnh thêm rằng xã hội và người tiêu dùng Việt Nam rất cần những sự lựa chọn. Bởi vậy, hãng bay mới cam kết mang lại thêm cho thị trường hàng không Việt Nam sự lựa chọn chất lượng, trước khi phát triển ra nước ngoài.

Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) sẽ cung cấp dịch vụ mặt đất cho Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: SAGS.

Hãng cũng đặt mục tiêu mang lại cho tất cả hành khách một trải nghiệm trọn vẹn, liền mạch trước, trong và sau mỗi chuyến bay.

Ông Bùi Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SASG) cũng nhận định việc Sun PhuQuoc Airways ra đời được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa thị trường, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng.

Đồng thời, việc này cũng sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh và chất lượng dịch vụ trong ngành hàng không.

Trước đó, SAGS đã dừng hợp đồng dịch vụ phục vụ mặt đất trọn gói cho Vietjet từ quý II năm nay. Sau khi mất đi khách hàng lớn, SAGS lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 đều giảm. Trong đó, doanh thu dự kiến giảm 11% còn 1.392 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế giảm 41% còn 159 tỷ đồng .

Ban điều hành SAGS đặt mục tiêu tìm kiếm khách hàng và phát triển dịch vụ mới giúp tăng doanh thu, ưu tiên thực hiện các nội dung cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh tại sân bay Long Thành, xúc tiến thu hồi công nợ...

Theo lãnh đạo hãng, việc hợp tác với Sun PhuQuoc Airways có thể đem lại cho SAGS mức doanh thu khoảng 200 tỷ đồng , phần nào bù đắp khoảng hụt thu sau khi Vietjet ra đi.

Sun PhuQuoc Airways, thuộc Sun Group, là hãng bay mới nhất gia nhập thị trường hàng không Việt Nam. Hãng nhận chiếc máy bay Airbus A321 đầu tiên vào đầu tháng 8. Ngay sau đó, hãng tiếp tục nhận thêm 2 tàu bay A321 không lâu sau đó. Hiện hãng bay này đã có kế hoạch tiếp nhận thêm 5 tàu khác từ nay đến cuối năm.

Trước đó vào ngày 13/6, Bộ Xây dựng đã chính thức cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc thuộc Tập đoàn Sun Group với tên thương hiệu là Sun PhuQuoc Airways.

Theo đó, Sun PhuQuoc Airways được phép khai thác mô hình kinh doanh hàng không truyền thống đầy đủ dịch vụ chất lượng cao, kết hợp mô hình bay charter hỗn hợp. Hãng kết nối Phú Quốc với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong và ngoài nước.

Dự án có tổng thời gian hoạt động là 50 năm, với quy mô đầu tư 2.500 tỷ đồng , trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.000 tỷ đồng . Trung tâm hoạt động chính của hãng đặt tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).