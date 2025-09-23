Rõ thời điểm bán vé chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Air

Hãng hàng không thành viên của Tập đoàn Sun Group sẽ chính thức bán vé từ ngày 15/10 và có chuyến bay thương mại đầu tiên sau đó nửa tháng.

Sun PhuQuoc Airways sẽ có chuyến bay thương mại đầu tư vào đầu tháng 11. Ảnh: Sun Group.

Sun PhuQuoc Airways (SPA) vừa chính thức công bố lịch trình mở bán vé và khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên. Theo thông báo, vé sẽ được mở bán trên website chính thức của hãng từ ngày 15/10 và chuyến bay thương mại đầu tiên dự kiến cất cánh sau đó khoảng nửa tháng, vào ngày 1/11.

Hãng bay được Sun Group đầu tư gần đây có nhiều bước tiến lớn trong quá trình bổ sung tàu bay và các dịch vụ hàng không.

Sáng 19/8, tại sân bay Nội Bài, hãng đã nhận thêm 2 máy bay mới mang số hiệu 2FWCA và 2FWCB, đều là dòng Airbus A321Ceo. Trong những tháng sắp tới, hãng bay này dự kiến nhận thêm 5 máy bay, qua đó hoàn thiện đội bay 8 chiếc vào cuối năm nay.

Gần đây, Sun PhuQuoc Airways đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất, hàng hóa với một loạt đơn vị thành viên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Sun PhuQuoc Airways được phép khai thác mô hình kinh doanh hàng không truyền thống đầy đủ dịch vụ chất lượng cao, kết hợp mô hình bay charter hỗn hợp. Hãng kết nối Phú Quốc với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong và ngoài nước.

Dự án có tổng thời gian hoạt động là 50 năm, với quy mô đầu tư 2.500 tỷ đồng , trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.000 tỷ đồng . Trung tâm hoạt động chính của hãng đặt tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).