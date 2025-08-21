Ngắm 3 tàu bay Airbus A321 hiện đại của Sun PhuQuoc Airways

|
Sáng 19/8, tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, hai chiếc Airbus A321CEO - một trong những mẫu máy bay thành công nhất trong lịch sử hàng không thương mại, đồng loạt hạ cánh. Ống kính ghi trọn hình ảnh đôi cánh A321CEO lướt trên bầu trời Hà Nội trước khi chạm đường băng Nội Bài và được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng truyền thống. Chỉ 9 ngày sau sự kiện đón chiếc Airbus A321NX đầu tiên hôm 10/8, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục bổ sung thêm 2 tàu bay, chính thức nâng đội hình lên 3 tàu bay (trong tổng số 8 tàu bay) theo kế hoạch năm nay.
Loạt hình ảnh từ buổi lễ không chỉ ghi dấu cột mốc quan trọng, mà còn cho thấy diện mạo của hãng hàng không đang được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho Phú Quốc và thị trường Việt Nam. Sự kiện cũng phần nào thể hiện quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu khai thác thương mại ngay trong tháng 11 năm nay của Sun PhuQuoc Airways.
Loạt ảnh cận cảnh làm rõ hơn chiếc áo mới giàu cảm xúc của Sun PhuQuoc Airways. Lấy cảm hứng từ sắc đỏ hoàng hôn và ánh vàng rực rỡ của bình minh Phú Quốc, diện mạo tàu bay nổi bật với hai gam màu chủ đạo Flame Scarlet và vàng cam ánh kim.
Trên nền trắng, dòng chữ “Sun PhuQuoc Airways” nổi bật với sắc đỏ đặc trưng, liền kề quốc kỳ Việt Nam, như tuyên ngôn tự hào về thương hiệu Việt. Chữ "Q" được tạo hình như mặt trời đang mọc lên từ biển đảo, với phần chân được cách điệu mang hình dáng của Phú Quốc, thay lời mời gọi du khách đến đảo ngọc. Biểu tượng 9 cánh hoa ở đuôi máy bay tượng trưng cho 9 kết nối, 9 giá trị dịch vụ của Sun PhuQuoc Airways.
Với đường kính thân máy bay lên tới 3,95 m và chiều rộng khoang 3,70 m, A321CEO sở hữu không gian rộng nhất trong phân khúc. Thiết kế này cho phép bố trí ghế ngồi tiêu chuẩn rộng 18 inch và lối đi thoáng đãng. Khoang hành khách được thiết kế lấy trải nghiệm hành khách làm trung tâm. Các khoang hành lý xách tay (overhead bin) có dung tích lớn, cho phép đặt vừa vali kéo cỡ cabin theo chiều dọc - tối ưu hóa khả năng chứa đồ.
Hệ thống cửa sổ lớn được bố trí hợp lý giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập cabin, trong khi hệ thống đèn LED chống mỏi mắt giảm tình trạng jet lag (chứng rối loạn nhịp sinh học do chênh lệch múi giờ) trên chuyến bay dài. Với tầm bay hiệu quả có thể lên đến 5.950 km, A321CEO mang lại sự linh hoạt trong khai thác, vừa phù hợp đường bay nội địa và khu vực có mật độ cao, vừa đủ khả năng phục vụ hiệu quả đường bay quốc tế tầm trung từ Phú Quốc tới Đông Bắc Á, Đông Nam Á… Hai tàu bay A321CEO của SPA được trang bị động cơ CFM International CFM56-5B - dòng động cơ thương mại nổi tiếng nhất thế giới về độ tin cậy, được hàng trăm hãng hàng không lớn nhỏ lựa chọn.
Buồng đốt cải tiến DAC (Double Annular Combustor) giúp giảm đáng kể lượng khí thải NOx, trong khi cấu trúc lõi động cơ được kế thừa và nâng cấp từ thế hệ trước, cân bằng tối ưu giữa độ bền và hiệu suất nhiên liệu. Đặc biệt, động cơ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn môi trường khắt khe của ICAO về khí thải và tiếng ồn, đồng thời có khả năng sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) khi pha trộn, thể hiện cam kết của SPA hướng đến vận hành xanh và thân thiện môi trường.
Trước đó, ngày 10/8, Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay Airbus A321NX đầu tiên tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc. Máy bay được sản xuất và bàn giao mới 100% từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức). Thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện. Đặc biệt, tàu bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, cho hiệu suất khai thác vượt trội giúp tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO2 và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước. Đây là dòng động cơ được đánh giá cao về độ tin cậy, vận hành ổn định và an toàn. Với dàn máy bay hiện đại và chiến lược lấy Phú Quốc làm trung tâm, mở rộng mạng bay trực tiếp đến các điểm du lịch - kinh tế trong và ngoài nước, Sun PhuQuoc Airways mang đến cơ hội để mọi du khách có thể tới thiên đường biển đảo Phú Quốc dễ dàng hơn, với cơ chế linh hoạt, giá vé hợp lý và dịch vụ xứng tầm.