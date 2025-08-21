Ngắm 3 tàu bay Airbus A321 hiện đại của Sun PhuQuoc Airways

Trước đó, ngày 10/8, Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay Airbus A321NX đầu tiên tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc. Máy bay được sản xuất và bàn giao mới 100% từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức). Thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện. Đặc biệt, tàu bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, cho hiệu suất khai thác vượt trội giúp tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO2 và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước. Đây là dòng động cơ được đánh giá cao về độ tin cậy, vận hành ổn định và an toàn. Với dàn máy bay hiện đại và chiến lược lấy Phú Quốc làm trung tâm, mở rộng mạng bay trực tiếp đến các điểm du lịch - kinh tế trong và ngoài nước, Sun PhuQuoc Airways mang đến cơ hội để mọi du khách có thể tới thiên đường biển đảo Phú Quốc dễ dàng hơn, với cơ chế linh hoạt, giá vé hợp lý và dịch vụ xứng tầm.