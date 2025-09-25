Sun PhuQuoc Airways hoàn tất thủ tục cho chuyến bay đầu tiên

Sun PhuQuoc Airways vừa chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp đồng thời Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) và Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO).

Sun PhuQuoc Airways đã hoàn thiện mọi giấy tờ để chính thức cất cánh bay thương mại vào đầu tháng 11. Ảnh: SPA.

Ngày 25/9, Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển - cho biết đã chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (Air Operator Certificate - AOC).

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, công nhận hãng đã đáp ứng các yêu cầu về mọi mặt để chính thức khai thác các chuyến bay thương mại thường lệ.

AOC là chứng chỉ nhà khai thác tàu bay do nhà chức trách hàng không cấp, cho phép hãng được khai thác thương mại trong phạm vi được phê chuẩn.

Để đạt được chứng nhận này, Sun PhuQuoc Airways cho biết đã hoàn thành việc xây dựng và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn hệ thống tài liệu, quy trình vận hành của hãng.

Ngay sau đó, hãng đã triển khai thực hành và hoàn thành 7/7 kịch bản trong buổi diễn tập tại phòng điều hành; thực hiện tốt các quy trình thoát hiểm khẩn cấp tại tàu bay; vận hành an toàn và thành công các chuyến bay kiểm chứng bao gồm chuyến bay chuyển hướng và bay đêm.

Cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã phê chuẩn và cấp Giấy chứng nhận Cơ sở huấn luyện được phê chuẩn (Approved Training Organization - BươATO) cho hãng.

ATO được Cục Hàng không cũng phê chuẩn cho phép Sun PhuQuoc Airways chủ động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao, phục vụ kế hoạch khai thác và kinh doanh của hãng.

Với AOC, Sun PhuQuoc Airways chính thức đủ điều kiện mở bán vé từ ngày 15/10 và sẽ cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào 1/11.

Theo kế hoạch, ngay từ giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways sẽ tập trung khai thác mạng bay “trục nan”, lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối trực tiếp tới các thành phố du lịch - kinh tế trọng điểm trong nước.

Chặng bay dự kiến gồm Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP.HCM, Phú Quốc - Đà Nẵng và một số chuyến bay quan trọng khác như TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Vân Đồn, Đà Nẵng - Phú Quốc.

Trong thời gian tới, hãng bay sẽ tiếp tục mở rộng đường bay từ Phú Quốc đến các tỉnh và thành phố khác.