Gần 300 người tham gia kỳ thi tuyển dụng tại sân bay Long Thành

Cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa tổ chức các kỳ thi tuyển dụng và phỏng vấn cho 283 ứng viên ở nhiều vị trí chuyên môn, phục vụ công tác chuẩn bị vận hành sân bay.

Gần 300 ứng viên thi tuyển vào nhiều vị trí làm việc khác nhau ở sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa tổ chức các kỳ thi tuyển dụng thuộc giai đoạn 1 năm 2026, thu hút tổng cộng 283 ứng viên tham gia ở nhiều lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác chuẩn bị khai thác.

Theo thông tin từ đại diện sân bay, có 153 ứng viên tham gia các bài thi dành cho nhóm vị trí kỹ thuật, vận hành và dịch vụ.

Các vị trí tuyển dụng gồm công nghệ thông tin, vận hành - bảo trì trang thiết bị, kho vật tư, giám sát chất lượng dịch vụ, kiểm tra giám sát sân đỗ, phối hợp khẩn nguy, thống kê sản lượng và phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, còn có 130 ứng viên tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn đối với các vị trí chuyên môn như truyền thông, pháp chế, kế toán, hành chính, kế hoạch, mua sắm, kinh doanh, môi trường, kỹ thuật, công trình, điều hành khai thác và kế hoạch bay.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết hoạt động thi tuyển nằm trong lộ trình chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ quá trình vận hành sân bay trong thời gian tới.

Cùng với việc hoàn thiện các hạng mục xây dựng, sân bay Long Thành đang đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực cho giai đoạn khai thác.

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã nhiều lần tổ chức tuyển dụng các vị trí khai thác, kỹ thuật và dịch vụ nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự cho sân bay mới. Việc tổ chức các kỳ thi tuyển dụng với hàng trăm ứng viên tham gia cho thấy công tác chuẩn bị nguồn nhân lực đang được triển khai song song với tiến độ hoàn thiện công trình, hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào khai thác trong thời gian tới.

Giá trị thực hiện toàn dự án sân bay Long Thành đến nay đạt trên 76%. Các nhà thầu đang đồng loạt tăng tốc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” xuyên ngày đêm, đồng thời hưởng ứng đợt thi đua “180 ngày tăng tốc về đích”.

Hiện công trường duy trì trung bình trên 6.800 lao động trực tiếp, tăng hơn 6% so với thời điểm cuối tháng 5. Tuy nhiên, dự án vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự so với yêu cầu, chủ yếu là lao động kỹ thuật có tay nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng. Một số đơn vị đã huy động lực lượng quân đội để tăng cường nhân lực cho công trường.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV cho biết chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu bổ sung đủ, thậm chí dư nhân lực để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, ưu tiên hoàn thành sớm các hạng mục nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khi vào mùa mưa.

Một số hạng mục trọng yếu đang đạt kết quả tích cực như hệ thống tuynel đã hoàn thành, nguồn điện phục vụ thi công được cấp đầy đủ cho các đơn vị, riêng cầu cạn trước nhà ga chỉ còn 7 đốt dầm cuối cùng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là “không thể lùi tiến độ, phải làm, phải chạy đua với thời gian”. Do đó, các đơn vị liên quan phải rà soát toàn bộ khối lượng thi công, hồ sơ thanh quyết toán, đồng thời quan tâm chăm lo, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang bám công trường ngày đêm.