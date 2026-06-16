Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Gần 300 người tham gia kỳ thi tuyển dụng tại sân bay Long Thành

  • Thứ ba, 16/6/2026 05:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa tổ chức các kỳ thi tuyển dụng và phỏng vấn cho 283 ứng viên ở nhiều vị trí chuyên môn, phục vụ công tác chuẩn bị vận hành sân bay.

Gần 300 ứng viên thi tuyển vào nhiều vị trí làm việc khác nhau ở sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa tổ chức các kỳ thi tuyển dụng thuộc giai đoạn 1 năm 2026, thu hút tổng cộng 283 ứng viên tham gia ở nhiều lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác chuẩn bị khai thác.

Theo thông tin từ đại diện sân bay, có 153 ứng viên tham gia các bài thi dành cho nhóm vị trí kỹ thuật, vận hành và dịch vụ.

Các vị trí tuyển dụng gồm công nghệ thông tin, vận hành - bảo trì trang thiết bị, kho vật tư, giám sát chất lượng dịch vụ, kiểm tra giám sát sân đỗ, phối hợp khẩn nguy, thống kê sản lượng và phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, còn có 130 ứng viên tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn đối với các vị trí chuyên môn như truyền thông, pháp chế, kế toán, hành chính, kế hoạch, mua sắm, kinh doanh, môi trường, kỹ thuật, công trình, điều hành khai thác và kế hoạch bay.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết hoạt động thi tuyển nằm trong lộ trình chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ quá trình vận hành sân bay trong thời gian tới.

Cùng với việc hoàn thiện các hạng mục xây dựng, sân bay Long Thành đang đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực cho giai đoạn khai thác.

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã nhiều lần tổ chức tuyển dụng các vị trí khai thác, kỹ thuật và dịch vụ nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự cho sân bay mới. Việc tổ chức các kỳ thi tuyển dụng với hàng trăm ứng viên tham gia cho thấy công tác chuẩn bị nguồn nhân lực đang được triển khai song song với tiến độ hoàn thiện công trình, hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào khai thác trong thời gian tới.

Giá trị thực hiện toàn dự án sân bay Long Thành đến nay đạt trên 76%. Các nhà thầu đang đồng loạt tăng tốc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” xuyên ngày đêm, đồng thời hưởng ứng đợt thi đua “180 ngày tăng tốc về đích”.

Hiện công trường duy trì trung bình trên 6.800 lao động trực tiếp, tăng hơn 6% so với thời điểm cuối tháng 5. Tuy nhiên, dự án vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự so với yêu cầu, chủ yếu là lao động kỹ thuật có tay nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng. Một số đơn vị đã huy động lực lượng quân đội để tăng cường nhân lực cho công trường.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV cho biết chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu bổ sung đủ, thậm chí dư nhân lực để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, ưu tiên hoàn thành sớm các hạng mục nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khi vào mùa mưa.

Một số hạng mục trọng yếu đang đạt kết quả tích cực như hệ thống tuynel đã hoàn thành, nguồn điện phục vụ thi công được cấp đầy đủ cho các đơn vị, riêng cầu cạn trước nhà ga chỉ còn 7 đốt dầm cuối cùng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là “không thể lùi tiến độ, phải làm, phải chạy đua với thời gian”. Do đó, các đơn vị liên quan phải rà soát toàn bộ khối lượng thi công, hồ sơ thanh quyết toán, đồng thời quan tâm chăm lo, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang bám công trường ngày đêm.

Quân đội tăng cường hỗ trợ thi công sân bay Long Thành

Các đơn vị quân đội đang được huy động hỗ trợ thêm nhân lực tại công trường sân bay Long Thành, góp phần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm trong giai đoạn nước rút.

19:39 13/6/2026

Thủ tướng: Khai thác sân bay Long Thành từ cuối năm, không có ngoại lệ

Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động cuối năm 2026, đặc biệt nhấn mạnh đây là yêu cầu không có ngoại lệ.

18:52 13/6/2026

Đóng điện thành công, sân bay Long Thành tiến gần ngày khai thác

Việc đóng điện thành công cấp nguồn cho sân bay Long Thành đánh dấu bước quan trọng trong quá trình vận hành thử nghiệm, bảo đảm tiến độ khai thác thương mại.

12:32 10/6/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Long Thành ACV sân bay tuyển dụng thi tuyển

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Đọc tiếp

    Lan dan mua nha giua con 'sot' gia keo dai hinh anh

    Lận đận mua nhà giữa cơn 'sốt' giá kéo dài

    44 phút trước 06:00 16/6/2026

    0

    Giá nhà tăng mạnh nhiều năm liền đang làm thay đổi hành vi của người. Người chọn chờ đợi, người chấp nhận vay nợ mua nhà, trong khi một bộ phận xem thuê nhà là lựa chọn tối ưu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý