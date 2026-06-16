Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng cho sân bay Long Thành ngay trong tháng 6

Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc của dự án sân bay Long Thành trong tháng 6, bảo đảm hoàn thành cuối năm.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà TP Đồng Nai đạt được trong thời gian qua. Ảnh: VGP/Phương Nguyên.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bảo đảm nguồn vật liệu, nhân công phục vụ thi công dự án sân bay Long Thành

Tại buổi làm việc, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà TP Đồng Nai đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Điều này được thể hiện qua tăng trưởng GRDP quý I của Đồng Nai đạt 9,76%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa; các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ phát triển tích cực. Thu ngân sách đạt 51% dự toán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,37%, trong khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,59%, cao hơn mức bình quân cả nước.

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục tăng trưởng; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh; Đồng Nai nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về triển khai Đề án 06. Bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, hiệu quả; nhiều dự án tồn đọng kéo dài đã được tập trung xử lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng đánh giá TP Đồng Nai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần nhận diện đầy đủ để có giải pháp, lộ trình khắc phục. Chẳng hạn, dư địa phát triển của Đồng Nai còn rất lớn nhưng chưa được khai thác hết. Tăng trưởng GRDP quý I vẫn thấp hơn kịch bản do địa phương đề ra; giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 30% kế hoạch. Các động lực từ phát triển các khu, cụm công nghiệp cũ đã tới hạn, giá trị gia tăng không cao, thâm dụng lao động. Trong khi đó, các động lực mới như logistics, đô thị sân bay, công nghiệp chế biến, chế tạo sử dụng công nghệ cao, kinh tế số, y tế, đào tạo chưa phát triển tương xứng...

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai đổi mới nhận thức, tư duy và phương thức làm việc; có tinh thần chủ động, sáng tạo, xử lý theo thẩm quyền, hành động quyết liệt, hiệu quả; mạnh dạn đề xuất với Trung ương những cơ chế, chính sách đột phá cho Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Song song, địa phương cần quán triệt và triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu TP Đồng Nai quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 18-KL/TW và hoàn thành ngay trong năm nay. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh Đồng Nai phải quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10%. Cùng với đó, địa phương cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và triển khai các dự án lớn trên địa bàn...

Một nhiệm vụ quan trọng khác là Đồng Nai phải tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ và thẩm quyền được giao, sớm đưa các dự án vào hoạt động. Đồng thời, địa phương cần rà soát, cập nhật bổ sung quy hoạch thành phố, đô thị và nông thôn, xác định lộ trình hoàn thành sớm nhất các quy hoạch, đặc biệt là các quy hoạch liên quan sân bay Long Thành. Qua đây, địa phương được giao phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, hoàn thiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông kết nối sân bay.

Thủ tướng chỉ đạo Đồng Nai xử lý ngay các vướng mắc kỹ thuật, pháp lý, bảo đảm đưa sân bay Long Thành vào khai thác cuối năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Song song, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc của dự án sân bay này trong tháng 6, bảo đảm hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động trong cuối năm nay.

Qua đây, Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với TP.HCM, TP Đồng Nai và các địa phương liên quan để bảo đảm nguồn vật liệu, nhân công phục vụ thi công dự án sân bay Long Thành cùng các dự án trọng điểm quốc gia khác.

Người đứng đầu Chính phủ còn giao TP Đồng Nai triển khai nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến phát triển các ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ, nông - lâm - thủy sản. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Đồng Nai tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước; tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Đồng Nai được giữ lại 80% tỷ lệ phân chia nguồn thu ngân sách

Về kiến nghị, TP Đồng Nai kiến nghị được giữ lại 80% tỷ lệ phân chia nguồn thu từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; được hưởng toàn bộ số vượt dự toán thu từ các khoản thu phân chia Trung ương/địa phương và các khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100% trên địa bàn từ nay đến năm 2030; hưởng toàn bộ khoản thu từ tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Tại cuộc họp với Thủ tướng, Đồng Nai đã cam kết đạt và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Do vậy, Thủ tướng ủng hộ về chủ trương và giao Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của thành phố để tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng Nai đang phát triển hệ thống giao thông với đầy đủ 5 phương thức, gồm đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường hàng hải và đường thủy nội địa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách Trung ương để đầu tư đồng bộ các dự án liên kết vùng và các dự án trọng điểm của thành phố, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND TP Đồng Nai, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho thành phố, trong đó xem xét ưu tiên cho thành phố thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy vai trò cực tăng trưởng của cả nước.

Chính phủ xem xét, bố trí thêm ngân sách trung ương để hỗ trợ với điều kiện thành phố đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giảm hệ số ICOR, đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra và đảm bảo có đóng góp trở lại cho ngân sách Trung ương, các dự án phải được nghiên cứu chuẩn bị kỹ lưỡng, hiệu quả dự án cao.

Bên cạnh đó, một nội dung đáng chú ý khác là Thủ tướng giao Bộ trưởng Tư pháp chủ trì, phối hợp với TP.HCM, TP Đồng Nai và các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách mới, đột phá, đặc thù cho phát triển của địa phương vào dự án Luật Đô thị đặc biệt để không chỉ áp dụng với TP.HCM mà còn áp dụng chung sau này cho Đồng Nai và các thành phố, địa phương khác.