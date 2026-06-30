Từ 1/7, chuyển 19 khoản tiền này vào ngân hàng sẽ không phải nộp thuế TNCN

Nhiều khoản tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7 theo quy định mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Từ ngày 1/7, người chuyển 19 khoản tiền này sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: TPB.

Từ ngày 1/7, cùng với việc Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 có hiệu lực, nhiều khoản tiền chuyển khoản sẽ không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Các quy định này được nêu tại Điều 4, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Lãi gửi tiết kiệm không bị tính thuế TNCN

Theo quy định, việc cá nhân tự chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng đứng tên mình sẽ không phải nộp thuế TNCN do đây chỉ là hoạt động dịch chuyển dòng tiền nội bộ, không làm phát sinh thu nhập.

Tương tự, các khoản tiền nhận từ người thân, bạn bè với mục đích vay mượn, hỗ trợ hoặc giúp đỡ tài chính cũng không được coi là thu nhập chịu thuế. Để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình kiểm tra, đối chiếu, người chuyển tiền nên ghi rõ nội dung giao dịch như "vay tiền", "mượn tiền", "hỗ trợ", "giúp đỡ"...

Bên cạnh đó, khoản tiền chuyển để hỗ trợ đáo hạn ngân hàng cho người thân cũng không phải chịu thuế TNCN vì chỉ mang tính chất kỹ thuật nhằm tất toán khoản vay và thực hiện khoản vay mới, không làm phát sinh thu nhập.

Các khoản tiền hoàn trả như hoàn tiền mua hàng, hoàn cọc khi hủy giao dịch, hoàn tiền do hàng hóa bị lỗi hoặc thanh lý hợp đồng cũng không thuộc diện chịu thuế vì không phải là doanh thu hay khoản thu nhập phát sinh.

Tiền kiều hối do người thân ở nước ngoài gửi về tiếp tục được miễn thuế TNCN nhằm khuyến khích nguồn ngoại tệ chuyển về Việt Nam. Điều kiện là khoản tiền phải được chuyển qua các tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển tiền hợp pháp, đồng thời có đầy đủ chứng từ chứng minh theo quy định.

Khoản tiền lãi phát sinh từ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng cũng thuộc diện miễn thuế. Đây là khoản thu nhập đã được pháp luật quy định không phải chịu thuế TNCN.

Đối với các cá nhân thực hiện dịch vụ thu hộ, chi hộ như thu tiền hàng (COD) hoặc nhận tiền theo ủy quyền rồi chuyển lại cho bên khác, số tiền nhận được không được xem là thu nhập thực tế nên không phải kê khai, nộp thuế TNCN.

Tiền thu được từ việc chuyển nhượng nhà, đất sau khi người bán đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định cũng không bị tính thuế thêm khi tiền được chuyển vào tài khoản. Tuy nhiên, nếu cơ quan thuế phát hiện hành vi khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế thì vẫn có quyền truy thu và xử lý theo quy định.

Luật mới cũng miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ. Ảnh: Nam Khánh.

Tiền lương sau khi đã khấu trừ thuế, nếu tiếp tục được chuyển cho vợ, chồng hoặc người thân thì cũng không bị tính thuế lần thứ hai. Người nhận cần có căn cứ chứng minh nguồn tiền là tiền lương đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, các khoản tiền bồi thường từ bảo hiểm, bồi thường tai nạn lao động hoặc bồi thường của Nhà nước cũng thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Miễn thuế TNCN với tiền lương làm thêm giờ

Đối với hoạt động kinh doanh nhà trọ, nghĩa vụ thuế được xác định căn cứ vào doanh thu hàng năm. Trường hợp doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm thì cá nhân không phải nộp thuế, nhưng vẫn phải thực hiện kê khai thuế định kỳ theo quy định.

Thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng được miễn thuế nếu cá nhân trực tiếp trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bán các sản phẩm chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường.

Đối với người làm công ăn lương, nếu không có người phụ thuộc, sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc mà thu nhập chịu thuế tương ứng với mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng thì sẽ không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới.

Bên cạnh đó, các khoản tiền nhận từ quỹ từ thiện, tổ chức nhân đạo được cấp phép hoặc học bổng từ ngân sách Nhà nước và các chương trình khuyến học cũng thuộc diện miễn thuế.

Luật mới cũng miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh khi thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ và tiền lương, tiền công trả cho những ngày nghỉ phép chưa sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Thu nhập từ quyền tác giả đối với kết quả của các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ cũng được miễn thuế. Đồng thời, Luật bổ sung chính sách miễn thuế đối với thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia tham gia các dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Ngoài ra, thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc trong các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại hoặc các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; cũng như cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đều thuộc diện được miễn thuế theo quy định.

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu, được tính trên phần thu nhập chịu thuế của người nộp thuế sau khi đã trừ các khoản giảm trừ theo quy định của pháp luật. Khoản thuế này được nộp vào ngân sách Nhà nước và là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách.